    生活

    愛狗更救石虎！彰化29歲「狗派」高顏值縣議員獲頒「動保貢獻獎」

    年僅29歲的民進黨議員楊子賢，是標準的「狗派」，他因推動《彰化縣石虎保育自治條例》獲頒「全國縣市議員動物保護貢獻獎」。（楊子賢提供）

    年僅29歲的民進黨議員楊子賢，是標準的「狗派」，他因推動《彰化縣石虎保育自治條例》獲頒「全國縣市議員動物保護貢獻獎」。（楊子賢提供）

    2025/09/23 18:48

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣彰化區最年輕的縣議員抱回動保大獎！年僅29歲的民進黨議員楊子賢，因推動《彰化縣石虎保育自治條例》獲頒「全國縣市議員動物保護貢獻獎」，從全台35位參選者中脫穎而出，成為23名得獎者之一。

    楊子賢是彰化、花壇、芬園3鄉市13位縣議員中最年輕的一位，也是外界眼中的「高顏值」縣議員，私下愛狗也養過狗，是標準的「狗派」族。他強調，石虎是台灣稀有的特有種，彰化更是重要棲地，推動保育是責任。2023年他率先提出自治條例草案，歷經2年協商修正，終於在今年6月三讀通過，成為地方治理的里程碑。

    頒獎典禮訂10月3日在立法院舉行，呼應「世界動物日」百週年。今年首次舉辦的「全國縣市議員動保貢獻獎」，由台灣動物保護行政監督聯盟、世界愛犬聯盟及中華民國保護動物協會共同主辦。

    楊子賢指出，自治條例不只是一紙法令，更是環境永續的重要政策。他希望未來能完善棲地保護、強化監測與教育，讓石虎在彰化有更穩定的生存空間。他同時也是今年8月全台罷免案失敗後，民進黨北中南17位議員共同連署，向總統賴清德提出五5點行動倡議的成員之一，展現年輕世代議員的行動力與關懷。

    台灣動物保護行政監督聯盟、世界愛犬聯盟及中華民國保護動物協會於「世界動物日」100週年之際，首次舉辦「全國縣市議員動物保護貢獻獎」，並公布23位得獎名單。（楊子賢提供）

    台灣動物保護行政監督聯盟、世界愛犬聯盟及中華民國保護動物協會於「世界動物日」100週年之際，首次舉辦「全國縣市議員動物保護貢獻獎」，並公布23位得獎名單。（楊子賢提供）

