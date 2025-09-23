為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    明年學校午餐使用國產食材補助 高市將自籌經費維持

    高雄市將自籌經費，繼績補助2026年學校午餐採用3章1Q國產食材獎勵金。（資料照，高市教育局提供）

    高雄市將自籌經費，繼績補助2026年學校午餐採用3章1Q國產食材獎勵金。（資料照，高市教育局提供）

    2025/09/23 18:40

    〔記者許麗娟／高雄報導〕受財劃法修法影響，行政院明（2026）年度未編列學校午餐3章1Q獎勵金預算，為鼓勵學校午餐持續使用國產認證食材，高雄市長陳其邁指示市府撙節開支籌措調度2026年經費優先支應，讓家長不增加負擔，也能持續維持學校午餐品質。

    農業部推動「3章1Q」標章，凡學校採用此認證食材，可獲中央補助每名孩童10元獎勵金，但中央2026年未編列此預算，將改由地方負擔。

    高雄市教育局表示，市府重視學校午餐品質，2025年持續補助每生每餐4元，配合教育部與農業部推動學校午餐採用國產可溯源食材3章1Q政策，申請校數達100%、使用率99%，並獲核定補助約4.43億。明年中央補助此筆預算缺口，市長已指示教育局籌措，確保政策不中斷。

    高雄市教育局強調，會持續向中央爭取政策補助，也呼籲農業部應考量財劃法造成南北城鄉財政差距擴大、南部縣市地方財政狀況，持續給予補助，讓學校午餐採用3章1Q食材政策可以延續。

