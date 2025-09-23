為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    天光秋月！ 桃園天光雜貨店推「客」家好物迎中秋

    「天光雜貨店」今年中秋節推出「天光秋月─ 好物相聚大賞」伴手禮。（記者李容萍攝）

    「天光雜貨店」今年中秋節推出「天光秋月─ 好物相聚大賞」伴手禮。（記者李容萍攝）

    2025/09/23 18:43

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園中秋伴手禮哪裡買？由桃園市政府客家事務局與桃園市客家文化基金會共同在平鎮區新富市場綜合大樓1樓打造的「天光雜貨店」，致力於推廣客家文化特色商品與產業。今年中秋節以「天光秋月─ 好物相聚大賞」為主題，串聯14家在地優質品牌，推出32項兼具文化底蘊與生活實用的好物，期望在中秋佳節期間，讓民眾藉由送禮與團聚更加貼近客家文化。

    客家事務局長范姜泰基表示，天光雜貨店不僅是客家選物平台，更是桃園客庄在地品牌成長的推手，長期扶植客家小農、文創及工藝品。今年中秋以「好禮相逢組」、「秋味時光組」與「相伴秋居組」3大類別共32個品項，融合茶飲、糕點、肉品與文創元素，讓節慶送禮不僅展現心意，也傳遞節慶氛圍，展現客家文化從飲食到生活的多元樣貌。

    其中，「秋味食光組」以在地果乾、茶品、醬料等，延續「吃在地」理念，讓團聚餐桌上充滿道地的客家風味；「好禮相逢組」多元禮盒，融合茶飲、糕點、肉品與文創元素，讓節慶送禮不僅展現心意，也傳遞節慶氛圍；「相伴秋居組」則將中秋氛圍帶入生活日常，透過草本手工皂、香氛精油與文創小物，讓中秋不只停留在餐桌上，更走入居家氛圍。

    范姜泰基提到，此次「天光秋月 好物相聚大賞」以節氣為引線，將美味與設計結合，讓中秋送禮不僅是味覺饗宴，更承載人情溫度。透過此次活動，期望「送禮」成為文化交流的一部分，讓每一份好物都不只是商品，而是承載著客家風土、飲食智慧與生活美學的祝福。

    「天光雜貨店」今年中秋節推出「天光秋月─ 好物相聚大賞」伴手禮。（記者李容萍攝）

    「天光雜貨店」今年中秋節推出「天光秋月─ 好物相聚大賞」伴手禮。（記者李容萍攝）

