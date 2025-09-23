PO網急喊「救救我媽！」 光復鄉重災區緊抱電桿婦人脫困了

婦人在湍流中緊抱電線桿，避免被沖走的影片在網上瘋傳。（圖翻攝自Threads）

2025/09/23 21:59

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受樺加沙外圍環流影響，花蓮下起超大豪雨，馬太鞍溪上游堰塞湖今天發生壩頂溢流，下游光復鄉慘遭洪水淹沒。災害發生後，一位女網友PO出監視器影片，可見一名婦人在湍流中緊抱電線桿避免被沖走，原PO透露該名婦人就是自己的媽媽，焦急向外界求援，影片隨即在網上瘋傳掀起熱議。最新消息指出，該名婦人已順利獲救。

樺加沙外圍環流帶來的強降雨，造成馬太鞍溪上游堰塞湖，今天下午2點50分左右發生壩頂溢流，約莫半小時後洪水抵達下游台9線馬太鞍溪橋，大水漫過馬太鞍溪堤防，濁流滾滾將馬太鞍溪橋整個沖斷，隨後從堤防往外漫流，光復鄉瞬時被夾雜泥沙的「黑水」淹沒。

請繼續往下閱讀...

一位王姓女網友在地方臉書社團「花蓮人」，PO出一段光復市場附近監視器影片，可以看到洪水已經淹到胸口處，下午4點多有名婦人在湍急的泥流中緊抱電線桿待援，原PO著急求助：「有人在光復市場義水煎包（光復鄉中山路二段288號），附近的人可以幫忙救我媽媽嗎？已經報警了，但是水還是在漲，希望附近的人有救艇，或是能讓她抓東西的話能幫忙嗎？」

這段影片隨即被鄉民轉發出去掀起熱議，最新消息指出，這位抱著光復市場電線桿的婦人已經平安脫困，王姓女網友晚間7點多在臉書更新後續，「媽媽等水退潮後已脫困，現在已經平安沒事，謝謝大家關心」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法