為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    PO網急喊「救救我媽！」 光復鄉重災區緊抱電桿婦人脫困了

    婦人在湍流中緊抱電線桿，避免被沖走的影片在網上瘋傳。（圖翻攝自Threads）

    婦人在湍流中緊抱電線桿，避免被沖走的影片在網上瘋傳。（圖翻攝自Threads）

    2025/09/23 21:59

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受樺加沙外圍環流影響，花蓮下起超大豪雨，馬太鞍溪上游堰塞湖今天發生壩頂溢流，下游光復鄉慘遭洪水淹沒。災害發生後，一位女網友PO出監視器影片，可見一名婦人在湍流中緊抱電線桿避免被沖走，原PO透露該名婦人就是自己的媽媽，焦急向外界求援，影片隨即在網上瘋傳掀起熱議。最新消息指出，該名婦人已順利獲救。

    樺加沙外圍環流帶來的強降雨，造成馬太鞍溪上游堰塞湖，今天下午2點50分左右發生壩頂溢流，約莫半小時後洪水抵達下游台9線馬太鞍溪橋，大水漫過馬太鞍溪堤防，濁流滾滾將馬太鞍溪橋整個沖斷，隨後從堤防往外漫流，光復鄉瞬時被夾雜泥沙的「黑水」淹沒。

    一位王姓女網友在地方臉書社團「花蓮人」，PO出一段光復市場附近監視器影片，可以看到洪水已經淹到胸口處，下午4點多有名婦人在湍急的泥流中緊抱電線桿待援，原PO著急求助：「有人在光復市場義水煎包（光復鄉中山路二段288號），附近的人可以幫忙救我媽媽嗎？已經報警了，但是水還是在漲，希望附近的人有救艇，或是能讓她抓東西的話能幫忙嗎？」

    這段影片隨即被鄉民轉發出去掀起熱議，最新消息指出，這位抱著光復市場電線桿的婦人已經平安脫困，王姓女網友晚間7點多在臉書更新後續，「媽媽等水退潮後已脫困，現在已經平安沒事，謝謝大家關心」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播