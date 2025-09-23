為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中校園師長肢體衝突！女校長摔倒頭部血腫 男師控遭夾腳

    女校長與男老師發生拉扯，搶減課名單，校長接到課椅、摔倒在地。（民眾提供）

    2025/09/23 18:33

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市一所小學發生校長與老師的肢體衝突，一名男老師認為校方減課時數不公，拍攝僅供閱覽的減課老師名單，女校長見制止不成要索回名單，雙方拉扯，女校長疑似被老師出腳跘倒，造成頭部血腫，男老師則報案強制和傷害，此事在校園議論紛紛，校方今發聲明譴責暴力。

    校方指出，學校依法針對老師有指導社團，帶團或學經比賽，經學校課程發展委員會開會討論通過後會給予減課或減課節數，該師指控學減課不公，昨天在其他會議後要求查閱減課老師名單，校方提供閱覽後卻發現該師拍攝名單，為保護名單老師權益，制止拍攝未果。

    校內監視器畫面顯示，校長見狀後上前索取名單，與該名老師發生拉扯後摔倒撞到課椅，頭撞地面，並有拖行的狀況，校長爬起身發現頭部受傷就醫，頭部血腫，身體有擦挫傷，且出現頭暈、麻木，二度就醫，今天請假。

    這名老師則指控校長倒地後夾他的腳，就醫驗傷，報警控告強制與傷害，並通報市府職場性騷。

    學校今天發出聲明表示，對此事件表達最嚴正譴責，校園應為理性對話、民主參與的場域，任何形式的言語或肢體暴力均嚴重違背教育專業與師道風範，不僅破壞師生信任，更危害校園安全。

    女校長與男老師發生拉扯，校長撞到課椅、摔倒在地。（民眾提供）

    女校長與男老師發生拉扯，校長摔倒在地。（民眾提供）

    女校長與男老師發生拉扯，校長摔倒撞地，頭部受傷。（民眾提供）

