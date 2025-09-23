偷工減料？護欄水泥脫落裡面竟是塑膠管 宜蘭縣府回應了

宜蘭三星鄉一處護欄的水泥表層脫落後，裡面是塑膠管，被質疑偷工減料。（圖擷取自「宜蘭知識+」）

2025/09/23 18:37

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉一處護欄疑遭車輛撞擊後，水泥表層脫落，裡面露出黑色塑膠管；畫面曝光後，網友質疑是偷工減料的豆腐渣工程。宜蘭縣政府今天（23日）回應，14年前基於節能減碳考量，使用水泥包覆HDPE（熱塑性塑膠）設置仿木欄杆，並非偷工減料。

網友在地方臉書社團「宜蘭知識+」PO文指出，「三星鄉某處的護欄 ，請問這個是正常的嗎？」，附上2張照片，畫面中的護欄紅色水泥表層脫落，露出空心黑色塑膠管，引起網友熱議。

網友留言回應，「太誇張了吧，偷工減料，人民納稅錢不是這麼花的」、「原來是空心的」、「一看就知道是大陸，豆腐渣工程」；但也有人認為，「無法認定（偷工減料），要看標案內容」。

宜蘭縣政府地政處解釋，PO文中設施是三星鄉雙和農地重劃區的天送埤排水仿木欄杆，2011年建造時，基於節能減碳考量，採取景觀式輕質建材工法，用水泥包覆HDPE，減少水泥使用量，後來發現耐用性不如預期，2015年起逐年拆除重做。

縣府地政處說，當地還有1.2公里長的仿木欄杆，縣府最近發包重做，預計今年底前完工。

水泥包覆空心塑膠管的護欄，引起質疑聲浪。（圖擷取自「宜蘭知識+」）

