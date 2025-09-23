為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    偷工減料？護欄水泥脫落裡面竟是塑膠管 宜蘭縣府回應了

    宜蘭三星鄉一處護欄的水泥表層脫落後，裡面是塑膠管，被質疑偷工減料。（圖擷取自「宜蘭知識+」）

    宜蘭三星鄉一處護欄的水泥表層脫落後，裡面是塑膠管，被質疑偷工減料。（圖擷取自「宜蘭知識+」）

    2025/09/23 18:37

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉一處護欄疑遭車輛撞擊後，水泥表層脫落，裡面露出黑色塑膠管；畫面曝光後，網友質疑是偷工減料的豆腐渣工程。宜蘭縣政府今天（23日）回應，14年前基於節能減碳考量，使用水泥包覆HDPE（熱塑性塑膠）設置仿木欄杆，並非偷工減料。

    網友在地方臉書社團「宜蘭知識+」PO文指出，「三星鄉某處的護欄 ，請問這個是正常的嗎？」，附上2張照片，畫面中的護欄紅色水泥表層脫落，露出空心黑色塑膠管，引起網友熱議。

    網友留言回應，「太誇張了吧，偷工減料，人民納稅錢不是這麼花的」、「原來是空心的」、「一看就知道是大陸，豆腐渣工程」；但也有人認為，「無法認定（偷工減料），要看標案內容」。

    宜蘭縣政府地政處解釋，PO文中設施是三星鄉雙和農地重劃區的天送埤排水仿木欄杆，2011年建造時，基於節能減碳考量，採取景觀式輕質建材工法，用水泥包覆HDPE，減少水泥使用量，後來發現耐用性不如預期，2015年起逐年拆除重做。

    縣府地政處說，當地還有1.2公里長的仿木欄杆，縣府最近發包重做，預計今年底前完工。

    水泥包覆空心塑膠管的護欄，引起質疑聲浪。（圖擷取自「宜蘭知識+」）

    水泥包覆空心塑膠管的護欄，引起質疑聲浪。（圖擷取自「宜蘭知識+」）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播