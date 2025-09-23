桃園百揚扶輪社攜手3大協會 發起「長者腳趾甲義剪」公益服務

桃園百揚扶輪社今23日在桃園區陽明社區發展會舉辦長者趾甲義剪活動。（記者鄭淑婷攝）

2025/09/23 18:29

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕許多長輩因身體不便難以自行修剪腳趾甲，桃園百揚扶輪社今（23）日於桃園區陽明社區發展協會舉辦長者腳趾甲義剪活動，邀請在嘉義地區服務超過1萬名長者的台灣甜豆文藝及健康促進協會、社團法人中華健甲師協會、社團法人中華高滲透水冷光照護協會3大專業團隊，為桃園的弱勢長者提供專業、安全的足部護理，預防因趾甲問題引發的甲溝炎等病症。

台灣甜豆文藝及健康促進協會執行長劉銀冰表示，許多獨居、孤獨或行動不便的長者，長期面臨著無法自行修剪腳趾甲的困境，過長的趾甲不僅影響行走，更容易引發嚴重的甲溝炎或細菌感染，成為長者日常生活中被忽視的痛點，因此嘉義地區發起的足步踏實公益剪趾活動，透過協會醫療顧問、醫師嚴炯誥帶領專業培訓的模式，為無數長者解決此一難題。

桃園百揚扶輪社社長劉謹源表示，受到此活動的啟發，決心將這份關懷的種子帶到桃園，在桃園市議員張碩芳及服務處的協助指導下，百揚扶輪社聯合了3大協會共同主辦義剪活動，並由陽明社區發展協會協辦，不僅提供專業的腳趾甲義剪服務，更串聯在地資源擴大公益力量。

此外，佳格食品股份有限公司也響應此次活動，捐贈154盒營養素給弱勢長者，將透過陽明社區發展協會及桃源區福林里辦公處發送，為長輩提供營養補給。

