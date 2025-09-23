為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    竹市文創業跨足租賃市場改造北門舊大樓 供作青銀示範住宅

    新竹市鴻梅文創或者集團跨足租賃市場，透過改造北門舊城區1棟大樓做為青銀示範住宅，期提供新的租賃住宅模式。（記者洪美秀攝）

    新竹市鴻梅文創或者集團跨足租賃市場，透過改造北門舊城區1棟大樓做為青銀示範住宅，期提供新的租賃住宅模式。（記者洪美秀攝）

    2025/09/23 18:32

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹在地鴻梅文創或者集團與沃盛控股合作跨足租賃市場，雙方將新竹市北門街1棟舊大樓改造後，提供23間，每間7～15坪房型，以9千到1萬6的租金價格，提供青年及銀髮族承租，不到1個月即滿租，期作為青銀共享的新租屋示範住宅。鴻梅文創創辦人陳添順今天表示，期透過旗下的或者影響力投資，活化舊城區發展，並提供竹市舊城區住宅市場一種新的選擇。

    陳添順繼買下竹市舊城區大樓轉型或者工藝櫥窗及或者咖啡及或者新州屋後，再買下北門街舊城區1棟8樓的大樓，看到租賃市場、包租代管和青年與銀髮族租賃市場需求，透過與沃盛控股合作，推動舊城區租賃市場透明化與數位化，並提供寵物友善及銀髮友善環境，將北門街的大樓改造成23間，每間約7～15坪房型，並以9千到1萬6的租金，由沃盛控股包租代管，提供青銀共享的住宅空間，不到1個月已滿租。

    雙方今天共同發表合作模式，將提供租賃市場新的選擇，並透過數位化管理，不管是修繕需求或是有各種租屋需求，都可在網路上提出詢問並獲得解答，成為租屋市場新的合作營運模式。目前出租者各年齡層都有，有上班族也有學生、銀髮族，可說是結合各世代需求的新租賃市場合作模式。

    新竹市鴻梅文創或者集團跨足租賃市場，透過改造北門舊城區1棟大樓做為青銀示範住宅，期提供新的租賃住宅模式。右為鴻梅文創創辦人陳添順，左為沃盛控股公司負責人。（記者洪美秀攝）

    新竹市鴻梅文創或者集團跨足租賃市場，透過改造北門舊城區1棟大樓做為青銀示範住宅，期提供新的租賃住宅模式。右為鴻梅文創創辦人陳添順，左為沃盛控股公司負責人。（記者洪美秀攝）

