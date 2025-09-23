黃偉哲宣布南市自編6億 營養午餐「三章一Q」不打折

台南市持續推動學校午餐中央廚房化。（南市教育局提供）

2025/09/23 18:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕行政院主計總處日前指出，依新版《財政收支劃分法》實施後，國中小營養午餐「三章一Q」國產可溯源食材補助，將由地方政府自籌財源支應。對此，台南市長黃偉哲今（23）日宣布，市府將自行編列近6億元預算，確保全市學童的營養午餐品質不打折，持續採用安全、安心的國產食材，並落實照顧弱勢學生午餐與偏鄉學校午餐供應品質。

黃偉哲表示，因應財政劃分法新制上路，相關午餐經費補助市府將自行編列，不因中央補助增減有所影響，絕不讓孩子的營養與食材安全打折。市府也將善用增加的統籌分配稅款，自行支應經費，讓學童每天都能「吃得營養、健康、美味又安心」。黃偉哲強調，台南會持續支持在地小農與農產供應鏈，透過「三章一Q」食材，推動農業永續發展，讓午餐成為孩子與土地連結的重要教育。

教育局長鄭新輝指出，推動學校午餐中央廚房化，學校聯合供餐及自辦午餐比率超過93%。目前每日供應約13萬份自辦午餐，所有食材均要求採用國產可溯源，家長可透過教育部食材登錄平台查詢。

「三章一Q」係指「CAS台灣優良農產品、產銷履歷農產品（TAP） 、有機農產品」及「妹灣農產品生產追溯QR Code」等四類認證，目的在提升校園午餐食材品質，讓學生吃到新鮮、安全、來源清楚的國產農產品。南市教育局表示，過去中央提供每餐10至14元不等補助，協助地方推動「三章一Q」採購。新版財劃法上路後，中央雖不再編列相關經費補助，但市府將會持續落實國產食材採購並深化學生營養教育，讓孩子「知食、惜食、享食、樂食」。

