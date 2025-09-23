馬太鞍堰塞湖災情難預估 光復鄉民不知所措

第二波洪水湧至。（東穩通運提供）

2025/09/23 18:22

〔記者劉人瑋／綜合報導〕馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成下游地區災情慘重，花蓮光復鄉鬧區主要分馬太鞍、太巴塱二大部落，目前以馬太鞍最為嚴重，許多鄉民、鄉公所職員都躲在高處待援，有族人衝回老家載著老人往山上衝，這才發現「根本不知道災害會擴散到什麼程度、車不知該停哪」，不知該如何避災，民眾提供影片拍到坐在牆上婦人焦急打電話求援，難過大喊「怎麼辦？光復鄉怎麼變這樣？」

目前，著橘黃上衣坐在牆上的「菜市場阿姨」已被不同民眾從各個角度拍下，腳下則是湍急的洪水，轎車在路面漂行，車中駕駛也尚未逃離。

民眾表示，部落都是老人，部落青年急忙趕回老家，將老人送往馬佛、沙勞靠山部落，「但是能逃到哪也不清楚，能找出多少老人也不知道」。

族人表示，由於災害到底多嚴重也沒人說得清，甚至車輛要開到哪停靠也沒指示，自己在離開太巴塱時「部落靜得出奇」，「這才是最可怕的地方，因為根本感受不到任何緊張氣氛，不知是這些老人家都準備好了，還是像自己父母一樣根本不曉得該逃跑」，而且部落大多是平房，根本沒有二樓可以躲，當地民眾原本「想找消防隊」，但是他們和派出所都一起淹水了。

