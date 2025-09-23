注意！樺加沙海警晚間8:30解除 大雨一路下到明早

樺加沙持續遠離台灣，不過大雨一路下到明天早上。（圖為中央氣象署提供）

2025/09/23 18:06

〔記者林志怡／台北報導〕強烈颱風樺加沙持續遠離台灣，中央氣象署預計於今（23日）20時30分解除海上颱風警報。不過氣象署指出，東半部地區降雨仍相當明顯，民眾仍需注意超大豪雨發生機率，且因樺加沙颱風外圍環流廣大，今晚雨勢仍會持續，明天白天過後才會減弱。

中央氣象署說明，樺加沙颱風今日晚間5時位於鵝鑾鼻的西南西方約460公里處海面，以每小時18轉23公里速度，向西北西轉西進行，靠近中國廣東，近中心最大風速每秒55公尺，七級風平均暴風半徑320公里。

另中央氣象署已於今日上午8時30分解除陸上颱風警報，但仍持續對花蓮縣、台東縣、屏東縣發出降雨警戒，並對台灣海峽、巴士海峽、東沙島海面發布海上颱風警報，海上風浪仍然強勁，提醒航行及作業船隻應嚴加戒備。

中央氣象署科長林伯東說明，自警報發布迄今，花蓮縣山區累積雨量620毫米，宜蘭縣山區、台東縣山區、屏東縣山區達到500毫米以上，高雄市山區也有近500毫米，且目前仍有對流雲系移入台灣東半部地區，造成雨勢相當明顯，花蓮縣山區、台東縣山區、屏東縣山區有仍可能出現超大豪雨。

此外，中央氣象署持續發布豪（大）雨特報，高雄市、宜蘭縣可能有大豪雨發生，新北市山區、桃園市山區、臺中市山區、南投縣山區、恆春半島有局部大雨或豪雨，大臺北地區、南部地區及新竹、嘉義山區有局部大雨發生的機率。

林伯東說，由於樺加沙颱風外圍環流範圍廣大，雨勢今日晚間仍會持續，明天白天過後雨勢才會逐漸趨緩，且今晚桃園以北、東半部、恆春半島、高屏沿海地區、離島仍有8至9級以上強陣風，需待颱風進一步遠離後才會逐漸減弱。

對於未來一週的天氣，林伯東表示，今日早上8時菲律賓東側海面有一處熱帶性低氣壓，24小時內可能增強為颱風，預計往西通過呂宋島南部進入南海，對台灣基本上不會有直接影響。

樺加沙颱風遠離後，台灣周邊轉吹偏東至偏南風，東半部、恆春半島仍會有零星陣雨或雷雨，西半部地區則會恢復夏季的天氣型態，易有午後雷陣雨，週五晚起北海岸、東半部、恆春半島容易有長浪發生。

樺加沙颱風雨量預測。（圖為中央氣象署提供）

樺加沙颱風波浪說明。（圖為中央氣象署提供）

