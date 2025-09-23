為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    樺加沙助攻！嘉義梅山「萬鷺朝鳳」壯觀登場 逾20群黃頭鷺報到

    嘉義太興季節限定「萬鷺朝鳳」9月22日迎來今年最壯觀畫面。（草本傳奇提供）

    嘉義太興季節限定「萬鷺朝鳳」9月22日迎來今年最壯觀畫面。（草本傳奇提供）

    2025/09/23 18:16

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉太興村每年季節限定的奇景「萬鷺朝鳳」，在「樺加沙」颱風氣流加持下，昨天迎來「萬鷺朝鳳」壯觀畫面，從下午4點10分開始到日落，估計有20幾群合計上萬隻的黃頭鷺報到，最大群估逾1500隻，出現今年迄今最大值。黃頭鷺沿著生毛樹溪谷漸次盤旋，宛如銀龍擺姿搖尾，令人嘆為觀止

    草本傳奇老闆曾錦富指出，每年從「處暑」（8月23日）到「霜降」（10月23日）節氣間，南下避冬的黃頭鷺會成群飛越太興村附近的生毛樹溪，由於生毛樹溪谷被稱作「鳳凰穴」，而黃頭鷺成群飛經生毛樹溪谷時，會隨著上升下降，還有隊形變換，因而被譽為「萬鷺朝鳳」。

    曾錦富表示，「萬鷺朝鳳」高峰期落在「白露」（9月7日）到「寒露」（10月8日）間，今年黃頭鷺先鋒部隊在8月19日就來報到，但以 9月21日跟22日兩天最多，各大概有20幾群，22日又多於21日，讓遊客驚呼連連，直呼「冒著颱風上山守候是值得的」。

    黃姓攝影人說，因為溪谷的氣流變化，成群黃頭鷺順著氣流上升下降時，會出現「神龍擺尾」、「鯨魚」等不同變換隊形，在這裡賞鳥有如在進行「閱兵大典」，真的很奇特。

    嘉義太興季節限定「萬鷺朝鳳」9月22日迎來今年最壯觀畫面。（草本傳奇提供）

    嘉義太興季節限定「萬鷺朝鳳」9月22日迎來今年最壯觀畫面。（草本傳奇提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播