樺加沙助攻！嘉義梅山「萬鷺朝鳳」壯觀登場 逾20群黃頭鷺報到

2025/09/23 18:16

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉太興村每年季節限定的奇景「萬鷺朝鳳」，在「樺加沙」颱風氣流加持下，昨天迎來「萬鷺朝鳳」壯觀畫面，從下午4點10分開始到日落，估計有20幾群合計上萬隻的黃頭鷺報到，最大群估逾1500隻，出現今年迄今最大值。黃頭鷺沿著生毛樹溪谷漸次盤旋，宛如銀龍擺姿搖尾，令人嘆為觀止

草本傳奇老闆曾錦富指出，每年從「處暑」（8月23日）到「霜降」（10月23日）節氣間，南下避冬的黃頭鷺會成群飛越太興村附近的生毛樹溪，由於生毛樹溪谷被稱作「鳳凰穴」，而黃頭鷺成群飛經生毛樹溪谷時，會隨著上升下降，還有隊形變換，因而被譽為「萬鷺朝鳳」。

曾錦富表示，「萬鷺朝鳳」高峰期落在「白露」（9月7日）到「寒露」（10月8日）間，今年黃頭鷺先鋒部隊在8月19日就來報到，但以 9月21日跟22日兩天最多，各大概有20幾群，22日又多於21日，讓遊客驚呼連連，直呼「冒著颱風上山守候是值得的」。

黃姓攝影人說，因為溪谷的氣流變化，成群黃頭鷺順著氣流上升下降時，會出現「神龍擺尾」、「鯨魚」等不同變換隊形，在這裡賞鳥有如在進行「閱兵大典」，真的很奇特。

嘉義太興季節限定「萬鷺朝鳳」9月22日迎來今年最壯觀畫面。（草本傳奇提供）

