    首頁　>　生活

    「高屏二快」獲政院核定 2028年動工

    高屏二快全長約22.6公里，自高雄左營高鐵路起，向東延伸至國道3號。（高雄市交通局提供）

    高屏二快全長約22.6公里，自高雄左營高鐵路起，向東延伸至國道3號。（高雄市交通局提供）

    2025/09/23 17:59

    〔記者許麗娟／高雄報導〕行政院昨（22日）正式核定通過「高雄—屏東間東西向第2條快速公路（高屏二快）」建設計畫，是繼國道7號計畫獲核定後，再次拍板支持高雄重大交通建設，高雄市交通局表示，南部高快速路網朝向完整建構，將為高雄交通發展提供關鍵解方，預計2028年動工。

    交通局指出，高屏二快除了可有效分流現有台88快速道路與台1線交通壅塞問題外，更肩負銜接國道7號與國道1號的重要路廊功能，未來完工後，將有效紓解國道1號末端與台88線的交通瓶頸，提升整體路網效能。

    高屏二快全長約22.6公里，路線自高雄左營高鐵路起，向東延伸至國道3號，沿線預計設置8處交流道，預計於2028年動工，後續主辦機關交通部公路局將啟動設計作業，並陸續召開地方公聽會。

    交通局表示，高屏二快計畫路廊不僅串聯高雄與屏東生活圈，亦是南部半導體S廊帶產業運輸動線及高雄港洲際貨櫃中心進出作業的關鍵路廊。透過串連沿線多個核心產業園區，將有效提升產業物流效率，並進一步強化南部地區整體交通網絡與產業競爭力。

    高市府強調，高屏二快、國道7號與國道10號間未來有工程界面需協調整合，後續將全力協助公路局及高公局各建設間介面整合，加速推動工程期程，並協助與在地進行溝通等流程；期望高屏2快如期動工、及早完工，盡速發揮交通效益。

