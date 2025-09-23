為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中科管理局啟用2輛電動巡迴巴士 每行駛1公里減碳約0.34公斤

    中科管理局今天啟用2輛全新免費巡迴電動巴士，宣告邁入電動化時代。（中科管理局提供）

    中科管理局今天啟用2輛全新免費巡迴電動巴士，宣告邁入電動化時代。（中科管理局提供）

    2025/09/23 18:10

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中科管理局今天舉辦「電動巡迴巴士啟用典禮」，由局長許茂新主持，宣布中科巡迴巴士車隊原本5輛燃油的巡迴巴士，新增2輛電動中型巴士，讓中科巡迴巴士跨入電動化新時代。

    中科管理局長許茂新表示，目前中科台中園區有5輛燃油巡迴巴士，此次2輛電巴加入營運，讓中科巡巴的電動巴士行駛超過20%班次；虎尾園區亦已採用7人座純電動接駁車，提供園區與高鐵站間往返服務，逐步建構完整的低碳交通網絡。

    許茂新表示，此次啟用的電動巴士由國內電動巴士國家隊總盈汽車公司全新打造，相較柴油車，每行駛1公里可減碳約0.34公斤，不僅提升乘車舒適度及安全性，也能減少空污及碳排。

    中科管理局表示，中科自2009年開辦免費巡迴巴士，提供園區從業人員及學生往來烏日高鐵站、后里車站、西屯社區、中科實驗高中等便利服務，一般民眾也可搭乘，每年服務約10萬人次。

    中科表示，此次引進2輛電動中型巴士取代傳統柴油車，呼應政府推動「2030年客運車輛電動化推動計畫」及「2050淨零排放」政策，展現園區交通邁向低碳永續的決心。

    中科管理局今天啟用2輛全新免費巡迴電動巴士。（中科管理局提供）

    中科管理局今天啟用2輛全新免費巡迴電動巴士。（中科管理局提供）

