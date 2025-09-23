堰塞湖溢流！洪水漫過花蓮大橋舊橋面封閉 花東多處聯絡道中斷

受馬太鞍溪堰塞湖潰堤影響，造成花蓮大橋水位急速抬升，考量雨量及水位持續增量，花蓮大橋水位已接近封橋水位，五點多一度漫過舊橋面。（翻攝水利署監測畫面）

2025/09/23 17:55

〔記者王錦義／花蓮報導〕「馬太鞍溪上游堰塞湖」受樺加沙強烈颱風影響降雨量在今天下午2點50發生溢流，3點多台九線馬太鞍溪橋遭沖毀，洪水一路沿著花蓮溪向北奔騰30餘公里，公路局在下午5點，針對台11線花蓮大橋實施預警性封閉管制，而剛剛五點多，洪水一度漫淹過花蓮大橋的舊橋面，由於新橋剛完工，高度抬高，目前距離新橋面還有一段距離。

公路局東區養護工程分局5點36分發布訊息指出，受馬太鞍溪堰塞湖潰堤影響，造成花蓮大橋水位急速抬升，考量雨量及水位持續增量，花蓮大橋水位已接近封橋水位，為維護用路人安全，公路單位將於今（23）日17時實施預警性封閉橋梁（台11線4k+800~6k），禁止人車通行，並視後續水位情況恢復通行或公布管制措施。

請繼續往下閱讀...

縣府指出，因花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流，影響周邊橋梁、道路，目前花蓮與台東之間，多處聯絡道路中斷，無法到達，包含：台九線馬太鞍溪橋無法通行、台11線花蓮大橋封閉、193線道封閉，目前沒有任何替代道路。

公路局呼籲請用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入濱海及山區道路；請用路人持續注意道路管制訊息並預先規劃行程行駛替代路線及相關應變措施，颱風過後山區道路不穩定性高。請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

受馬太鞍溪堰塞湖潰堤影響，造成花蓮大橋水位急速抬升，考量雨量及水位持續增量，花蓮大橋水位已接近封橋水位，新橋面已抬高。（民眾提供）

受馬太鞍溪堰塞湖潰堤影響，造成花蓮大橋水位急速抬升，考量雨量及水位持續增量，花蓮大橋水位已接近封橋水位，新橋面已抬高。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法