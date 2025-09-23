柯志恩批馬頭山廢棄物案治理失能 高市府怒駁：抹煞公務員辛勞

柯志恩抨擊馬頭山廢棄物遲未處理、凸顯市府治理失能。（翻攝臉書）

2025/09/23 17:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨立委柯志恩今抨擊高雄馬頭山遭傾倒2800公噸廢鋁渣與營建廢棄物，市府拖延7、8個月仍無行動，是地方治理失能的縮影。高市府強調，須等檢方起訴才能啟動後續機制，柯志恩說法有誤且抹煞公務員辛勞。

柯志恩認為這起事件，凸顯地方環保局監管失靈、政府效能與公信力的崩壞，環保局雖下令行為人限期清理，但截至9/21清運進度為零，只能送交強制執行，預估清理費高達5千多萬元，最後還恐由納稅人埋單，高雄市民怎能不生氣？

高市府說明，環保局昨已啓動馬頭山公有土地代清理程序，今日持續作業，巳完成56立方公尺廢鋁渣打包清運，預計今天可完成公有土地遭棄置廢鋁渣打包。

針對柯志恩貼文稱環保局接獲檢舉後遲未介入，高市府嚴正駁斥此說法不實，強調依法須等到檢方起訴，才能啟動後續機制。

市府表示，環保局今年1月接獲舉報馬頭山疑有不明機具人員進出，立即配合保七蒐證，並依檢察官指示於2月20日發動檢警環聯合偵查，於現場開挖採樣送驗，相關事證均已移請地檢署參考。

環保局須確認並獲違法行為人資訊，必須等檢方起訴，在檢方對全案於9/1偵結起訴後，環保局即取得行為人個資，立即限期清理，逾期不清、環保局才能代為清理並求償，相關程序並無延宕。

代為清理公有土地所衍生費用，皆納入向行為人求償標的，命繳納代履行費用處分巳於22日發函，行為人拒不繳納則移送行政執行署扣押財產、拍賣房地取償。

環保局重申，相關行政程序均需依法進行，環保局依「程序不備、實體不究」來辦理，如果程序不完備環保局即貿然代為清理，恐怕才是由全民買單。

