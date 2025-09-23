為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    柯志恩批馬頭山廢棄物案治理失能 高市府怒駁：抹煞公務員辛勞

    柯志恩抨擊馬頭山廢棄物遲未處理、凸顯市府治理失能。（翻攝臉書）

    柯志恩抨擊馬頭山廢棄物遲未處理、凸顯市府治理失能。（翻攝臉書）

    2025/09/23 17:46

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨立委柯志恩今抨擊高雄馬頭山遭傾倒2800公噸廢鋁渣與營建廢棄物，市府拖延7、8個月仍無行動，是地方治理失能的縮影。高市府強調，須等檢方起訴才能啟動後續機制，柯志恩說法有誤且抹煞公務員辛勞。

    柯志恩認為這起事件，凸顯地方環保局監管失靈、政府效能與公信力的崩壞，環保局雖下令行為人限期清理，但截至9/21清運進度為零，只能送交強制執行，預估清理費高達5千多萬元，最後還恐由納稅人埋單，高雄市民怎能不生氣？

    高市府說明，環保局昨已啓動馬頭山公有土地代清理程序，今日持續作業，巳完成56立方公尺廢鋁渣打包清運，預計今天可完成公有土地遭棄置廢鋁渣打包。

    針對柯志恩貼文稱環保局接獲檢舉後遲未介入，高市府嚴正駁斥此說法不實，強調依法須等到檢方起訴，才能啟動後續機制。

    市府表示，環保局今年1月接獲舉報馬頭山疑有不明機具人員進出，立即配合保七蒐證，並依檢察官指示於2月20日發動檢警環聯合偵查，於現場開挖採樣送驗，相關事證均已移請地檢署參考。

    環保局須確認並獲違法行為人資訊，必須等檢方起訴，在檢方對全案於9/1偵結起訴後，環保局即取得行為人個資，立即限期清理，逾期不清、環保局才能代為清理並求償，相關程序並無延宕。

    代為清理公有土地所衍生費用，皆納入向行為人求償標的，命繳納代履行費用處分巳於22日發函，行為人拒不繳納則移送行政執行署扣押財產、拍賣房地取償。

    環保局重申，相關行政程序均需依法進行，環保局依「程序不備、實體不究」來辦理，如果程序不完備環保局即貿然代為清理，恐怕才是由全民買單。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播