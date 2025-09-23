淡水水資中心沼氣、太陽能發電減廢降排 年省150萬元電費

淡水水資源中心機房屋頂設置太陽能光電系統，達到節能減碳功效。（記者翁聿煌攝）

2025/09/23 17:44

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市淡水水資源回收中心落實淨零政策與能源循環，繼去年元月屋頂太陽能光電系統啟用後，今年6月也完成沼氣發電系統建置，並在7月掛表運轉，這兩套再生能源系統的投入，為環境帶來減碳效益，更展現新北市將水資中心轉型為低碳永續能源提供者的決心。

水利局長宋德仁表示，淡水水資中心每日可處理生活污水約5.6萬噸，在污水處理過程中，產生的污泥經厭氧消化，每天可產生約1800立方公尺的沼氣，過去剩餘沼氣只能直接燃燒排放，未能充分發揮能源價值，十分可惜。

他表示，水利局積極推動資源循環，在沼氣發電部分，新建置的50kW沼氣發電機組，每日可利用約700立方公尺的餘裕沼氣發電，每年可發電約30萬度，相當於90戶家庭一年用電量，同時減少溫室氣體排放約150公噸，沼氣發電每年可節省約100萬元電費。

宋德仁指出，水利局也利用污水處理設施餘裕空間設置太陽能光電系統，既不影響污水處理設施的營運與功能，又可創造再生能源利用，現淡水水資源回收中心污泥機房屋頂也已設置太陽能光電系統，共計313片太陽能板，這套系統自去年1月啟用以來，每年約可產生15萬度電力，減少約75公噸溫室氣體排放，太陽能發電每年可節省約50萬元電費。

水利局表示，結合太陽能與沼氣發電兩大系統，淡水水資源回收中心每年總計可產生約45萬度綠色電力，減少約225公噸溫室氣體排放，並節省超過150萬元電費，這些努力，讓我們不只實踐了「零碳翻轉 新北先行」的承諾，也讓水資中心從一個單純的設施，成為推動城市永續發展的重要力量。

淡水水資源回收中心沼氣發電機建置容量50kW。（記者翁聿煌攝）

