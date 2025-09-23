桃園公托搶破頭擠不進去 準公托卻有逾3000名額閒置

桃園托育需求高，但家長都想擠公托，公托候補人數逾3千人，準公托卻有3000多個閒置名額。（資料照）

2025/09/23 17:34

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市年輕家庭多、托育需求高，議員李宗豪質詢指出，桃園市持續布建托育設施，在資源分配及調度上卻嚴重失衡，公托候補人數高達3286人，準公托卻有3734個名額閒置，桃市府婦幼局長杜慈容答詢，除了持續布建公托數量，4月起推出「友善托育2.0」計畫，若符合公托第1序位的幼兒到準公托，市府提供補助讓家長負擔比照公托，已成功轉介403人。

李宗豪表示，以龜山區來說，每月增加約4、500人，從市長張善政上任至今增加了1萬多人，龜山區公托數依舊停滯在3家，曾收到準備生2寶的媽媽反映，她與丈夫搬到桃園，沒有長輩的後援，還有個不到2歲的幼兒，孩子根本排不進公托，眼看2寶就要生了，不知該如何是好，這並非單一個案，而是年輕家庭共同的問題，經查桃園市公托候補人數高達3286人，同時卻有準公托3734個名額閒置，凸顯市府布建公托速度不及人口需求，在資源調度上也嚴重失衡。

杜慈容答詢，桃園市公托從2022年40處、可收托1175人，截至目前已達56處、可收托1808人，年底前將再增加5處，整體公托數達61處、可收托1972人，明年將再增5處，2027年後預計再布建31處，屆時公托數將至97處、可收托3600多人，達到公托翻倍目標。

至於公托擠破頭、準公托卻閒置，杜慈容表示，桃園市私立及準公托可收托名額為1萬2390名，目前已收托9402名，收托率約76%，民眾送托選擇以公托為主，主因包括托育費用負擔及托育人力穩定性等因素，4月起推出「友善托育2.0」計畫，針對符合公共托育設施第1序位兒童如低收、中低收入家庭、未成年父母及原住民等提供增額補助，讓其負擔費用與送托公托相同，希望提升準公托收托率，同時減輕家庭經濟負擔，另也針對托嬰中心托育人員及居家托育人員推出久任獎金制度以及新進人員獎勵。

婦幼局進一步說明，桃園市公托目前有56處、準公托139家，公托收費9000元、準公托收費2萬1000元，以第1胎為例，如民眾送托公托收費9000元、托育補助7000元，民眾只需自付2000元，而準公托收費每月2萬1000元、托育補助1萬3000元，桃園市再加碼2000元，民眾需自付6000元，若符合公托第1序位兒童，市府則協助補助差額4000元，讓送托準公托比照公托負擔相同。

