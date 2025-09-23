她PO文被抓包疑持有「電子煙」 全網怒斥︰犯法還沾沾自喜

一名女網友近期在社群平台Threads發文，秀出日常生活照，被眼尖網友抓包，她疑似涉嫌違法持有電子煙。（圖擷取自Threads，本報合成）

2025/09/23 20:23

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕衛生福利部自2023年起，全面禁止電子煙在內之各式類菸品製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用，違者將面臨高額罰鍰。近日一名女網友在社群平台發文，秀出日常生活照，卻被眼尖網友抓包，她疑似涉嫌違法持有電子煙，引發各界譁然，紛紛截圖存證向有關單位檢舉。

據了解，該名女網友在Threads公開發布數張照片，笑稱自己「也是被養得像公主的人」，除了有台灣護照、知名化妝品牌、數張千元鈔票等物品，還拍攝手持一根外型為銀色與桃粉色的棒狀物體。然而不少眼尖的網友發現，這跟棒狀物體的形狀，以及最下方標註的字樣，很像是著名電子菸品牌「SP2S」旗下所生產的電子煙主機。

由於台灣《菸害防制法》自2023年3月修法後，全面禁止電子煙等類菸品，並強調無論使用或展示，皆屬違法行為，因此該文隨即引起大眾關注，大批網友也紛紛留言譴責，「公主犯法與庶民同罪」、「做違法的事還這麼沾沾自喜」、「檢舉下去，讓她享受公主般的法律制裁」、「每次都覺得，把自己的犯罪事實傳到網路上的人超白癡」。

隨著事件在網上發酵，PO出涉嫌自己違法持有電子煙的女網友，目前已將原貼文刪除，但仍留言怒嗆其他責備自己的網友，「我發出來確實不對，我向大家道歉，但不用提及到我其他事，我做錯的只有把違法的事發出來，其他的我並沒有做錯。」

另據衛福部官網記載，販賣、展示類菸品或其組合元件，違者可處新臺幣20萬元至100萬元罰鍰；使用類菸品者，可處新臺幣2000元至1萬元罰鍰。國民健康署呼籲民眾不使用、不購買，若發現違反菸害防制法之情形，可檢附具體事證，就近向所在地衛生局檢舉或以市內電話撥打菸害諮詢及檢舉服務免付費專線（0800-531531）予以檢舉，以守護自身及下一代的健康。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

眼尖的網友發現，女網友照片中的一根棒狀物體，以及最下方標註字樣，很像是著名電子煙品牌「SP2S」旗下所生產的電子煙主機。（圖擷取自「台灣潮流商城」官網）

