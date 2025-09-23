為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    傻眼！綠底行穿線「直衝」燈誌立桿基座 學童更不安全

    廠商沒講好，行人穿越線竟「直衝」燈誌立桿基座。（陳光軒提供）

    廠商沒講好，行人穿越線竟「直衝」燈誌立桿基座。（陳光軒提供）

    2025/09/23 17:15

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣議員陳光軒、頭份市民代表周訓宇8月份接獲陳情，指出頭份市頭份國小正門口需增設交通號誌、行人專用號誌及行人穿越線保障學童通行安全，後來工程也標出。不過，陳光軒近來接獲反映，剛劃設的綠底行穿線竟「直衝」校門口對面的立桿基座，反而更不安全，陳光軒也邀集苗縣府交通工務處會勘改善，預計將遷移基座，朝頭份國小正門口方向左移。

    苗縣府交通工務處表示，因劃設綠底行穿線與施作燈誌立桿基座的廠商不同，導致溝通時出現問題，因此才會出現立桿基座設在行人穿越線上的情形，縣府接獲反映後立刻要求廠商改善，將遷移燈誌立桿基座。

    頭份國小坐落於124縣道、頭份市中正路上，師生人數眾多，不少學童上、下學會穿越中正路，但因124縣道車水馬龍，交通流量大，也對學童安全形成威脅。

    陳光軒指出，當時為頭份國小校方接到陳情後向其反映，原本規劃的工程為「交通號誌+行人專用號誌+綠底行人穿越道」，希望提供頭份國小的學童上、下學通行安全保障；不過，陳光軒收到民眾反映，綠底行穿線已經劃設好，但將設置號誌的立桿基座竟「直衝」行穿線正中央，反而影響學童通行安全，破壞原本美意。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播