傻眼！綠底行穿線「直衝」燈誌立桿基座 學童更不安全

廠商沒講好，行人穿越線竟「直衝」燈誌立桿基座。（陳光軒提供）

2025/09/23 17:15

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣議員陳光軒、頭份市民代表周訓宇8月份接獲陳情，指出頭份市頭份國小正門口需增設交通號誌、行人專用號誌及行人穿越線保障學童通行安全，後來工程也標出。不過，陳光軒近來接獲反映，剛劃設的綠底行穿線竟「直衝」校門口對面的立桿基座，反而更不安全，陳光軒也邀集苗縣府交通工務處會勘改善，預計將遷移基座，朝頭份國小正門口方向左移。

苗縣府交通工務處表示，因劃設綠底行穿線與施作燈誌立桿基座的廠商不同，導致溝通時出現問題，因此才會出現立桿基座設在行人穿越線上的情形，縣府接獲反映後立刻要求廠商改善，將遷移燈誌立桿基座。

請繼續往下閱讀...

頭份國小坐落於124縣道、頭份市中正路上，師生人數眾多，不少學童上、下學會穿越中正路，但因124縣道車水馬龍，交通流量大，也對學童安全形成威脅。

陳光軒指出，當時為頭份國小校方接到陳情後向其反映，原本規劃的工程為「交通號誌+行人專用號誌+綠底行人穿越道」，希望提供頭份國小的學童上、下學通行安全保障；不過，陳光軒收到民眾反映，綠底行穿線已經劃設好，但將設置號誌的立桿基座竟「直衝」行穿線正中央，反而影響學童通行安全，破壞原本美意。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法