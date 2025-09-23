為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    爭鮮滿額送壽司頭套！實體物曝光 網看傻：根本來搞笑的

    爭鮮推出頭套滿額贈品，實際為紙質設計，網友直呼失望。（翻攝自爭鮮臉書及官網）

    爭鮮推出頭套滿額贈品，實際為紙質設計，網友直呼失望。（翻攝自爭鮮臉書及官網）

    2025/09/23 19:14

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕爭鮮推新趣味活動，會員單筆消費滿650元即可獲得鮭魚、干貝或鮭魚卵造型頭套。從官方釋出的宣傳照中看起來十分立體逼真，像是可以戴在頭上的帽子，吸引不少人衝到門市消費。不過，實體頭套曝光後，卻引起眾多網友痛批，「跟宣傳圖根本不一樣！」

    爭鮮21日於臉書粉專宣布，將推出「頭套免費送」活動，會員只要在9月23日至25日期間，於「爭鮮迴轉壽司」或「爭鮮PLUS」單筆消費滿650元，即可獲得鮭魚、干貝或鮭魚卵造型頭套一款。隨後，官方也在貼文中補充說明，實際贈送的是「門市人員配戴的同款頭套」。

    不過從官方宣傳照中可以看見，頭套是立體呈現如一頂帽子，完全包住模特兒的頭，但實際贈送的卻是「紙質」頭套，讓不少衝到門市的網友直呼，「好失望，我還以為是布做的帽子」、「寧願加購也不要爛紙」、「還好有看到照片，馬上打消消費650的念頭」、「早點看到就好了，說多都是淚」、「要打上材質吧，不然會誤導消費者」、「看到紙的馬上滅火」。

