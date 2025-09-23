為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    南投埔里仁愛公園老人會館將拆除 新館2026年完工

    南投埔里鎮仁愛公園老人會館斥資9589萬元重建，將成為埔里新地標。（埔里鎮公所提供）

    南投埔里鎮仁愛公園老人會館斥資9589萬元重建，將成為埔里新地標。（埔里鎮公所提供）

    2025/09/23 16:45

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投埔里鎮位在鬧區仁愛公園的老人會館，使用30多年與歷經921大地震後，建物老舊漏水，且耐震度不足，埔里鎮公所為此斥資9589萬元，將拆除並新建多功能社會福利館，今公所舉行工程說明會，新館外觀也曝光亮相，預計2026年底完工。

    埔里鎮公所表示，新館取消原有老人會館的地下室設計，改採地上3層建築，灰白色的建築外觀，包含南館、北館的設計，1樓有穿堂方便人員進出，2、3樓則透過廊道串聯，場館外還有鋼構大型遮陽棚架，原有的戶外廣場也會重新整頓，讓廣場極大化，營造成寬敞明亮的展演、休憩空間。

    公所也說，舊有老人會館將在10月拆除，既有樹木也已移植均未砍除，11月起興建新館，工程經費9589萬元，工期420個日曆天，預計明年底完工，屆時將成為市區新地標，並作為集會所、活動中心，以及多功能服務空間，除方便民眾使用，也讓社區高齡長輩與婦幼獲得更多的照顧。

    南投埔里鎮鬧區仁愛公園老人會館將拆除。（埔里鎮公所提供）

    南投埔里鎮鬧區仁愛公園老人會館將拆除。（埔里鎮公所提供）

    圖 圖
    圖 圖
