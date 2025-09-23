為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

晴時多雲

    首頁　>　生活

    星級主廚祭新菜單 星宇航空2025秋季機上餐亮相

    星宇航空東南亞商務艙「鮑魚剝皮辣椒雞小米粥」。（圖由星宇航空提供）

    星宇航空東南亞商務艙「鮑魚剝皮辣椒雞小米粥」。（圖由星宇航空提供）

    2025/09/23 16:39

    〔記者蔡昀容／台北報導〕星宇航空10月1日推出新一季機上餐飲菜單，米其林星級主廚Chef Kin、焦糖奶油夾心餅乾品牌PRESS BUTTER SAND機上限定口味推陳出新，並引進優格界精品「馬修嚴選」、燕麥奶品牌「OATSIDE」，給旅客多樣選擇。

    米其林星級主廚Chef Kin繼續操刀星宇航空東南亞航線商務艙菜單，前菜「柿子沙拉」使用柿子、海帶、茴香、金桔油醋汁；極短程商務艙中，使用台灣手工無添加起司品牌「慢慢弄」，酸裸麥麵包塗抹瑞可塔起司，搭配巨峰葡萄、綠葡萄。主菜「剝皮辣椒雞肉丸」搭配卡拉瑪塔橄欖，微辣交織甘香；「鮑魚剝皮辣椒雞小米粥」佐有酥脆油條、香濃XO醬及滷小鮑魚肝。甜點則是「栗子蒙布朗」。

    星宇航空也與台灣優格品牌「馬修嚴選」合作，選用純淨鮮乳與獨家乳酸菌種配方打造頂級鮮乳優格，堅持讓食材回到原味。

    考量乳糖不耐症旅客的需求，星宇航空頭等艙與商務艙引進燕麥奶品牌「OATSIDE」，提供濃郁帶穀香的植物奶選擇，單獨享用或搭配咖啡、茶飲都好喝。受日本航線旅客歡迎的PRESS BUTTER SAND也開發全新機上限定口味，以焦糖奶油夾心餅乾搭配宇治抹茶與北海道紅豆，呈現苦甜滋味。

    星宇航空極短程商務艙，使用台灣起司品牌「慢慢弄」，酸裸麥麵包塗抹瑞可塔起司。（圖由星宇航空提供）

    星宇航空極短程商務艙，使用台灣起司品牌「慢慢弄」，酸裸麥麵包塗抹瑞可塔起司。（圖由星宇航空提供）

    PRESS BUTTER SAND新的機上限定口味登上星宇航空班機。（圖由星宇航空提供）

    PRESS BUTTER SAND新的機上限定口味登上星宇航空班機。（圖由星宇航空提供）

