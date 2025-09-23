樺加沙持續遠離 明僅2縣市達停班課標準

雨量預測。（取自中央氣象署官網）

2025/09/23 16:11

〔記者林志怡／台北報導〕強烈颱風樺加沙持續遠離台灣，據中央氣象署下午4時發布的最新風雨預報，明日僅台東縣及新北市仍達到停班、停課標準，但實際是否採取停班、停課措施，由各地方政府決定。

據「天然災害停止上班及上課作業辦法」，颱風暴風半徑於4小時內可能經過區域，平均風力可達7級以上或陣風達10級以上時，或是降雨量達各地方政府停班課雨量參考基準，得發布停止上班課。

中央氣象署說明，樺加沙颱風今日下午2時位於鵝鑾鼻的西南西方約430公里處海面，以每小時21公里速度，向西北西轉西進行，維持近中心最大風速每秒55公尺、七級風平均暴風半徑320公里。

此外，雖中央氣象署於今日上午8時30分解除陸上颱風警報，但仍持續對花蓮縣、台東縣、屏東縣發出降雨警戒，並對台灣海峽、巴士海峽、東沙島海面發布海上颱風警報，提醒航行及作業船隻應嚴加戒備。

根據中央氣象署下午4時發布的最新24小時雨量預測，僅台東縣達到停班、停課標準。

另依據中央氣象署下午4時發布的最新風力預測，僅新北市濱海鄉鎮達到停班、停課標準。

不過，各是否停止上班課，由地方政府決議。考量依據除了風力或雨量是否達標，若交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班課安全或有致災之虞，就算風雨沒達標，地方政府也可宣布停止上班課。

風力預測。（取自中央氣象署官網）

