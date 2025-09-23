農廢變黃金！虎科大將蒜膜化身文創花藝 盼創社區經濟新契機

虎科大永續處成功將蒜膜做成永生「不蒜花」，已走入多個社區教導，盼為農村帶來社區經濟新契機。（記者李文德攝）

2025/09/23 16:22

〔記者李文德／雲林報導〕農廢華麗變身！國立虎尾科技大學永續發展暨社會責任處，去年底將大蒜膜為創作媒材，轉化為美感、永續兼具的永生花，取名為「不蒜花」，今年起深入社區免費教學，迄今已有近50名社區媽媽學習技藝。永續處表示，盼不蒜花能帶來社區新商機，帶動地方創生及社區經濟。

永續處在地關懷學習組長陳鳳雀表示，去年起元長子茂社區合作成立「玉米籜回收站」，協助推廣社區以玉米葉製作手工藝品，心想應有更多農業廢棄物可作運用，有一天在煮飯剝蒜時突發奇想，蒜膜應可作為文創商品，因此取完整蒜膜經過酒精消毒、曬乾後，就能夠製作一朵朵精美的永生花，

陳鳳雀指出，用蒜膜製作的永生花取諧音梗，命名為「不蒜花」，希望將農業廢棄物華麗變身，除教導學校教職員、學生外，今年4月起更深入口湖水井社區等地，免費教導社區媽媽、新住民媽媽如何做製作永生花。

陳鳳雀表示，原社區媽媽有點抗拒製作，不覺得能有多大變化，完成一朵朵花朵後，紛紛讚嘆，想不到農業廢棄物升級再造為高質感藝品，重新連結土地情感與生活美學。

永續處表示，一朵永生花平均製作約半小時，且不易遭蟲蛀，加上玻璃球與線燈就可以展現亮眼的花藝作品，未來不排除與各大餐廳合作取得蒜膜，把花藝作品回送做擺飾或販售，既可增加社區媽媽們財源，也讓促進循環經濟。

不蒜花加上玻璃球、線燈，就能製成一件華麗的裝飾品。（記者李文德攝）

