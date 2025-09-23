詮釋華人世界地位 唐獎得主王賡武專題影片星馬首映

唐獎教育基金會昨日前往馬來西亞馬來亞大學，舉辦2020年唐獎漢學獎得主王賡武專題影片「在南方，思索中國：從中華史觀到南洋認同」巡迴首映。（圖由唐獎教育基金會提供）

2025/09/23 16:08

〔記者林曉雲／台北報導〕唐獎教育基金會於2020年頒發第4屆唐獎漢學獎給新加坡國立大學特級教授王賡武，其以東南亞國家視角理解中國，對華人的世界地位詮釋有新穎重要的貢獻，基金會拍攝王賡武專題影片「在南方，思索中國：從中華史觀到南洋認同」，昨日前往馬來西亞馬來亞大學、今日在新加坡國立大學舉辦巡迴首映。

基金會執行長陳振川表示，馬來亞大學與新加坡國立大學與95歲教授王賡武的淵源深厚，王賡武在馬來西亞長大，1950年代在馬來亞大學取得學士及碩士學位，於1962至1968年間擔任文學院院長、歷史系教授兼系主任；1997至2007年出任新加坡國立大學東亞研究所所長，現仍為該校特級教授，他將台幣1000萬元唐獎研究補助，以夫人為名設立「林娉婷女士紀念獎學金」，由該校文學院主持，以獎勵東南亞年輕學子投身漢學。

陳振川說明，2020年正逢COVID-19疫情，影片拍攝延後至2023年啟動，團隊橫跨星馬2國採訪拍攝，除了深度專訪王賡武，還採訪從學界到華人社區多位重要人士，包括兩所大學的文學院院長、系主任、當地商界、文化圈華人代表等，並收錄珍貴史料與影像，細膩呈現其非凡的一生和學術貢獻，以及他對於全球漢學界久遠的影響力，極具價值，也是唐獎得主系列影片的首支。

專題影片追溯王賡武生命的流轉與曲折，探索離散族群的身分歸屬，了解生於中華域外而在儒家薰陶中成長，如何發展出「從南方看中國」的獨特視角，並由中國境內的歷史分合，乃至中國與南方鄰國的互動，完整介紹華人在國際社會的定位，並引述他的兩本自傳「家園何處是（Home Is Not Here）」和「心安即是家（Home Is Where We Are）」來傳達對「家」的深刻體悟。

唐獎教育基金會前往新加坡及馬來西亞舉辦第4屆唐獎漢學獎得主王賡武專題影片巡迴首映。（翻攝基金會提供影片）

