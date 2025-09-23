彰化「噪音王」路段出爐！ 這條路開罰105輛原因是爬坡

彰化縣共有11套聲音照相科技執法，年底前還將新增3處固定式及1套移動式，總數將達15套，取締能量會再提升。（記者張聰秋攝）

2025/09/23 15:56

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣近年來加強取締噪音車，環保局利用聲音照相科技執法，讓製造噪音的車輛無所遁形。環保局統計，從去年到今年8月，縣內總共開罰了599輛次，其中以彰化市的公園路最為嚴重，以105張罰單居冠，總罰鍰21萬2625元，單筆最高罰3600元，成了全縣「最吵」的路段。

彰化市公園路為何登上榜首？環保局分析，公園路串連了台1線中山路和縣道139線，不僅是通往市區的要道，同時也連結了跨越彰化、南投縣的縣道139，這條路段有許多爬坡路，不少駕駛人為了順利上坡，習慣大踩油門，引擎聲因此格外刺耳。

還有喜歡「跑山」追求速度感的用路人，以為市區不會設下攔查點，一離開市區就大催油門，沒想到卻被沿途設置的聲音照相科技執法設備給拍下。公園路平面加山上高低起伏不一有爬坡路段的地理特性下，今年在139縣道上，科技執法就量測到的最高噪音值達100.1分貝，相當於救護車音量，超標14.1分貝，依法裁罰最高罰鍰3600元。

全縣目前共有9處固定式及2套移動式聲音照相科技執法設備，全天候24小時監測。固定點分布在彰化市中山路、公園路、員林大道、芬園大彰路（139縣道）、福興彰鹿路、溪湖員鹿路、二林斗苑路、和美彰美路及員林山腳路；移動式設備則依民眾檢舉與噪音熱點機動調整，常搭配警察及監理單位聯合稽查。

這些科技設備從去年（2024）到今年8月期間，總共開罰了599輛次，罰鍰總金額高達128萬7000元。其中，光是固定式設備就開罰了466輛，罰金97萬9200元；移動式設備則機動性高，在189個場次中開罰了133輛，總罰金30萬7800元。

彰化市公園路地處市區要道，銜接台一線中山路直上八卦山139縣道，沿途經過住宅密集區，又有不少爬坡路段，駕駛猛踩油門就會拉高分貝聲響。（記者張聰秋攝）

