宜蘭轉運站擋不住風雨狂掃 民眾自嘲來自「雨都的熱情」

宜蘭縣溪北交通轉運樞紐宜蘭轉運站啟用近2年，半戶外空間設計雖然舒適宜人，不過卻擋不住樺加沙颱風帶來的風雨。（圖取自宜蘭知識＋臉書）

2025/09/23 16:26

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣溪北交通轉運樞紐宜蘭轉運站啟用近2年，半戶外空間設計雖然舒適宜人，不過卻擋不住今天樺加沙颱風帶來的風雨，陣風豪雨掃進站體，讓旅客及站務員不得不撐傘遮蔽，有民眾無奈發文自嘲是來自「雨都的熱情」。宜蘭縣府回應，將請業者加強因應，包括關閉北側門窗或引導至可避風雨區域候車。

宜蘭受樺加沙影響，一早狂風暴雨，有民眾至宜蘭轉運站候車，發文寫道「有夠崩潰的宜蘭轉運站」，影片中風雨不斷打進站內，躲也躲不了，還有站務員持黑傘抵擋，乘客也禁不住躲在柱子後方，仍敵不過風雨襲擊。

宜蘭縣府說明，宜蘭轉運站遵循內政部綠建築相關規範，為了符合節能減碳及省電指標，當初設計時，建築師就採半戶外空間設計，但仍有將宜蘭多雨等氣候因素考量進去，判斷今天風雨打進站體，因是短暫陣風及強降雨導致。

宜蘭縣府表示，未來將請營運業者加強地面積水清理，維持旅運品質，站體西北側也有遮蔽空間，民眾若有需求可多加利用，站內另設置強風扇，悶熱時會適時運用，讓空氣對流，北側有門窗可暫時關閉，防止強風灌進站體。

有乘客希望站體設計上，可以多些體貼考量，但也有民眾坦言「宜蘭轉運站已經很棒」，靠近進出口本來就會有風雨進來，沒辦法做到100分，事事如所有人的意，艱困時間大家忍耐一點，自己是可以接受這一點風雨，不然就不要來轉運站搭車！

