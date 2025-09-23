為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高鐵新世代列車小改裝曝！下沉包覆式座椅超舒適 扶手可充電

    座椅扶手有雙腳扁平式插座孔，一般插頭都能使用，但沒有USB接頭。（記者吳亮儀攝）

    座椅扶手有雙腳扁平式插座孔，一般插頭都能使用，但沒有USB接頭。（記者吳亮儀攝）

    2025/09/23 15:45

    〔記者吳亮儀／日本東京報導〕台灣高鐵公司與日本JR東海公司購買12輛新世代列車，型號是最新款的N700S。台灣高鐵也曝光未來列車引入台灣後，車廂內座位、通道、廁所和行李架等都有很多不同的小改裝，最方便的是座椅扶手有插座可充電、以及椅子使用「下沉包覆式」座椅，乘坐體驗相當舒適。

    N700S是日本新幹線最新款的列車，台灣高鐵公司購買12輛列車，預計明年下半年第一台運抵台灣並開始測試，2027年下半年開始營運、2028年全數列車抵台，可增加尖峰時段約25%運量。

    台灣高鐵公司公布未來標準車廂和商務車廂座椅的顏色和塗裝，除此之外，列車內也有許多與現在營運中的700T列車有一些不同之處，幾乎是將日本新幹線列車「原汁原味」引進台灣。

    記者實際乘坐新幹線N700S列車，最有感的是「下沉包覆式」座椅，在腰部支撐效果很好；椅背往後傾斜角度相同、但體感上「躺臥感」更強。另外，座椅扶手有雙腳扁平式插座孔，一般插頭都能使用，但沒有USB接頭。

    另外，座椅背後的餐桌放下時不會再「碰」一下就跌落，而需要用手輕輕往下壓才會到水平位置，以免振動影響到座椅前方的旅客。座椅前和車廂牆壁上有設緩降掛衣勾，冷氣出風口也是往上吹，不會直吹到旅客，以免太冷。

    另外，車廂窗戶較現在的700T略小一點點，可降低噪音；上行李架較深，即使放置29吋行李箱也頂多超出一點點；車廂內會有到站燈光提醒，快到車站時亮度會變，提醒旅客準備下車；車廂前方也有全彩液晶螢幕顯示雙層資訊。

    至於行李放置區與日本新幹線較不同，台灣高鐵會將行李放置區設在車廂內，但日本的列車幾乎都設在車廂與車廂間連結處，這是因國情不同而有不同的設置方式。

    另外，車門上會在快到站時亮起提醒燈，讓旅客知道下車月台方向；廁所採全免治馬桶；增設獨立式洗手台；通道門改成感應門，不用再按壓開門。

    商務車廂有額外的小更新，包括椅子旁的閱讀燈、加大腳踏板、增加側面桌板等。

    目前JR東海公司用在新幹線上的N700S列車，也是未來要引進台灣的高鐵新世代列車。（記者吳亮儀攝）

    目前JR東海公司用在新幹線上的N700S列車，也是未來要引進台灣的高鐵新世代列車。（記者吳亮儀攝）

    座椅前有設緩降掛衣勾。（記者吳亮儀攝）

    座椅前有設緩降掛衣勾。（記者吳亮儀攝）

    車廂牆壁上有設緩降掛衣勾。（記者吳亮儀攝）

    車廂牆壁上有設緩降掛衣勾。（記者吳亮儀攝）

    商務艙座椅除了前桌外，扶手處還可拉出小桌子。（記者吳亮儀攝）

    商務艙座椅除了前桌外，扶手處還可拉出小桌子。（記者吳亮儀攝）

    廁所採全免治馬桶，增設獨立式洗手台。（記者吳亮儀攝）

    廁所採全免治馬桶，增設獨立式洗手台。（記者吳亮儀攝）

    廁所採全免治馬桶，增設獨立式洗手台。（記者吳亮儀攝）

    廁所採全免治馬桶，增設獨立式洗手台。（記者吳亮儀攝）

    圖 圖
    圖 圖
