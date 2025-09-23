為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高鐵新車廂色系出爐！ 標準車廂亮青色、商務車廂沉穩褐

    JR東海公司正使用在新幹線上的最新款列車N700S，未來台灣高鐵公司將引進台灣。（記者吳亮儀攝）

    JR東海公司正使用在新幹線上的最新款列車N700S，未來台灣高鐵公司將引進台灣。（記者吳亮儀攝）

    2025/09/23 15:37

    〔記者吳亮儀／日本東京報導〕台灣高鐵公司今天（23日）公布未來新世代列車車廂座椅色系，標準車廂與現在相近、是亮青色；商務車廂風格變化大，從紫色更改為褐色。

    台灣高鐵公司向日本JR東海購買12列新世代列車，是日本新幹線用的最新型的N700S。高鐵引進後，會在內裝做些微改裝，型號命名為「N700ST」，多一個「T」代表TAIWAN。

    目前日本JR東海公司使用的N700S標準座位的顏色是藍色，商務車廂則是紫色。台灣高鐵引入後的標準車廂內座椅顏色是亮青色，與現在接近；商務車廂將從紫色改為褐色。

    台灣高鐵公司說明，標準車廂內部的牆面與車廂門採用灰、銀色2色設計，藉由明亮色彩展現空間活力；地板則用不規則的圖案，塑造兼具親和力與現代感的空間。

    椅套設計延續現在高鐵列車700T的配色，採用柔軟舒適的絨布，圖案則以多樣的幾何圖形互相搭配，形成多層次圖像，藉以連結高鐵品牌，並傳達穩定可靠，並富有動能及行動力的設計意涵。

    商務車廂內部則使用較為沉穩的配色，另以米色與金色做為牆面與車廂門的顏色。地毯用黑白灰交織的紋理面料，展現靜謐、高雅、輕奢風格。椅套材質同樣採用柔軟舒適的絨布，透過顏色與圖像的組合，傳達穩重、內斂、大器的質感。

    高鐵公司購買12輛新世代列車，第一列列車預計在2026年8月運送抵台，進行靜態及動態測試，因為第一列全新的列車來台須要測試較久的時間，第一列列車預計在2027下半年正式投入營運。

    高鐵董事長史哲表示，第一列列車運抵台灣後，之後陸續在每2到3個月增加新車，在2028年全數上路，增加服務效率和班次。

    台灣高鐵未來新世代列車N700ST列車商務車廂。示意圖。（台灣高鐵公司提供）

    台灣高鐵未來新世代列車N700ST列車商務車廂。示意圖。（台灣高鐵公司提供）

    台灣高鐵未來新世代列車N700ST列車標準車廂。示意圖。（台灣高鐵公司提供）

    台灣高鐵未來新世代列車N700ST列車標準車廂。示意圖。（台灣高鐵公司提供）

    目前台灣高鐵正使用的列車商務車廂採紫色座椅。（台灣高鐵公司提供）

    目前台灣高鐵正使用的列車商務車廂採紫色座椅。（台灣高鐵公司提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播