高鐵新車廂色系出爐！ 標準車廂亮青色、商務車廂沉穩褐

JR東海公司正使用在新幹線上的最新款列車N700S，未來台灣高鐵公司將引進台灣。（記者吳亮儀攝）

2025/09/23 15:37

〔記者吳亮儀／日本東京報導〕台灣高鐵公司今天（23日）公布未來新世代列車車廂座椅色系，標準車廂與現在相近、是亮青色；商務車廂風格變化大，從紫色更改為褐色。

台灣高鐵公司向日本JR東海購買12列新世代列車，是日本新幹線用的最新型的N700S。高鐵引進後，會在內裝做些微改裝，型號命名為「N700ST」，多一個「T」代表TAIWAN。

請繼續往下閱讀...

目前日本JR東海公司使用的N700S標準座位的顏色是藍色，商務車廂則是紫色。台灣高鐵引入後的標準車廂內座椅顏色是亮青色，與現在接近；商務車廂將從紫色改為褐色。

台灣高鐵公司說明，標準車廂內部的牆面與車廂門採用灰、銀色2色設計，藉由明亮色彩展現空間活力；地板則用不規則的圖案，塑造兼具親和力與現代感的空間。

椅套設計延續現在高鐵列車700T的配色，採用柔軟舒適的絨布，圖案則以多樣的幾何圖形互相搭配，形成多層次圖像，藉以連結高鐵品牌，並傳達穩定可靠，並富有動能及行動力的設計意涵。

商務車廂內部則使用較為沉穩的配色，另以米色與金色做為牆面與車廂門的顏色。地毯用黑白灰交織的紋理面料，展現靜謐、高雅、輕奢風格。椅套材質同樣採用柔軟舒適的絨布，透過顏色與圖像的組合，傳達穩重、內斂、大器的質感。

高鐵公司購買12輛新世代列車，第一列列車預計在2026年8月運送抵台，進行靜態及動態測試，因為第一列全新的列車來台須要測試較久的時間，第一列列車預計在2027下半年正式投入營運。

高鐵董事長史哲表示，第一列列車運抵台灣後，之後陸續在每2到3個月增加新車，在2028年全數上路，增加服務效率和班次。

台灣高鐵未來新世代列車N700ST列車商務車廂。示意圖。（台灣高鐵公司提供）

台灣高鐵未來新世代列車N700ST列車標準車廂。示意圖。（台灣高鐵公司提供）

目前台灣高鐵正使用的列車商務車廂採紫色座椅。（台灣高鐵公司提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法