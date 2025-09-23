為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    林口停車場被爆成浪浪聚集點 動保處：已設誘捕籠與安排每日巡查

    林口停車場被爆成浪浪聚集點。（圖擷取自臉書社團「林口大家庭」）

    2025/09/23 15:36

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市林口區城市車旅停車場林口文化站近日出現多隻流浪狗，引發民眾擔憂。網路上有民眾分享照片並表示，雖自認是愛狗人士，但每次到此停車仍擔心被狗追，尤其帶著長輩與小孩時更感不安，且場內似乎有人固定餵食，導致浪浪數量明顯增加，呼籲相關單位介入處理。對此，動物保護防疫處長楊淑方回應，已在現場設置誘捕籠，並安排人力每日巡查進行精準收容。

    有民眾在臉書社團「林口大家庭」發文指，「先說明我本身也是愛狗人士，但每次到這個停車場都會擔心被狗追。家中有長輩和小孩，停車時特別小心。感覺場內有人固定餵食，浪浪數量明顯變多，早上、晚上甚至半夜都在吠叫，真的讓人頭疼。希望相關單位能協助處理，保障大家的安全與安寧。」

    楊淑方表示，動保處已前往巡查並無發現犬隻，由於停車場內有飼料、可食性垃圾及餵食器皿，會造成犬隻聚集，需請停車場管理者隨時清除，有義務做好管理，避免犬隻引起公安問題。另外，現場已設置誘捕籠，已安排人力每日前往進行精準收容。

    新北市動物保護防疫處長楊淑方回應，已在現場設置誘捕籠，並安排人力每日巡查進行精準收容。（動保處提供）

