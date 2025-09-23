為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    野生山羌竟然出沒北市信義區停車場

    台北市信義區一處停車場出現「野生山羌」，民眾隨手拍下山羌亂躥的畫面，並表示跑到馬路上一定會被撞死，隨後立即撥打電話給台北市動物保護處。（圖由怪機絲Threads平台授權使用）

    台北市信義區一處停車場出現「野生山羌」，民眾隨手拍下山羌亂躥的畫面，並表示跑到馬路上一定會被撞死,隨後立即撥打電話給台北市動物保護處。（圖由怪機絲Threads平台授權使用）

    2025/09/23 16:24

    〔記者孫唯容／台北報導〕台北市信義區1處停車場出現「野生山羌」，民眾隨手拍下山羌亂竄的畫面，並表示跑到馬路上一定會被撞死，隨後立即撥打電話給台北市動物保護處。動保處指出，接獲通報後立即現場救獲，經檢視無傷病且活動力正常即予以野放。

    昨（22）日有民眾直擊，1隻山羌突然跑到地下停車場內，且疑似面對人類感到緊張，四處亂竄，有民眾拍下畫面表示「野生動物不知道怎麼回事，會跑到地下室來，很容易受到驚嚇，跑出去到馬路一定會死掉，要趕快打給動保處」，該民眾還提醒其他人「這是野生山羌不要去嚇牠」。

    動物救援隊隊長林庭君表示，動保處昨天下午1時許接獲信義區某大樓，發現1隻山羌誤闖地下室，立即派員至現場救獲成年山羌1隻，經檢視無傷病且活動力正常即予以野放。

    林庭君說明，推測為受到驚嚇不小心從山區往市區移動，或為了覓食誤入市區，並提醒民眾如果發現山羌誤闖市區，請遠觀並立即撥打24小時動物保護專線1959，本處會儘速派員救援。

    台北市信義區一處停車場出現「野生山羌」，民眾隨手拍下山羌亂躥的畫面，並表示跑到馬路上一定會被撞死，隨後立即撥打電話給台北市動物保護處。（圖由怪機絲Threads平台授權使用）

    台北市信義區一處停車場出現「野生山羌」，民眾隨手拍下山羌亂躥的畫面，並表示跑到馬路上一定會被撞死，隨後立即撥打電話給台北市動物保護處。（圖由怪機絲Threads平台授權使用）

