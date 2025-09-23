酸中帶甜宛如初戀滋味 宜蘭冬山紅文旦上市

宜蘭冬山紅文旦吃起來酸中帶甜，宛如初戀滋味。（圖由宜蘭縣府提供）

2025/09/23 15:45

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉是全縣最大的文旦產地，冬山鄉農會今天（23日）舉辦宜蘭縣紅文旦評鑑競賽暨文旦上市發表會，代理縣長林茂盛說，今年氣候條件得宜，文旦品質更勝以往，歡迎大家踴躍選購，作為中秋節應景的伴手禮。

冬山鄉白文旦種植面積80公頃，年產量1200噸，紅文旦40公頃，1年產出220噸，近幾年配合花蓮區農業改良場推動「文旦早收計畫」，讓文旦提早採收上市，延長銷售期，同步提升果品品質，以冬山紅文旦為例，平均甜度12度，果肉豐厚軟綿，糖酸比適中，吃起來酸中帶甜，宛如初戀滋味，深受消費者喜愛。

林茂盛說，文旦採收期落在24節氣中的白露前後，今年氣候穩定，冬山文旦累積充足糖分與養分，汁水豐盈，且甜度高，採收後經過1到2週的「辭水」熟成，風味更佳，邀請消費者把冬山文旦買回家，與家人共享宜蘭的農產好物。

冬山紅文旦評鑑競賽成績揭曉，柚農黃進益摘下特等獎，頭等獎黃秋香，貳等獎蕭志鴻，叁等獎黃燦欽，邀請林茂盛頒獎。中秋佳節將近，冬山鄉農會推出紅、白文旦等多款禮盒，相關資訊可上良食農創園區粉絲專頁查詢，洽詢電話：農會03-9582299。

宜縣冬山紅文旦評鑑競賽由黃進益（右）摘下特等獎，代理縣長林茂盛致贈匾額。（圖由宜蘭縣府提供）

今年氣候條件得宜，冬山文旦品質更勝以往。（圖由宜蘭縣府提供）

