政大訪法國4高等學府 研議博士生海外教學制度對接

政大訪巴黎多菲納大學，盼藉此次交流重建疫情後學生對亞洲交換的信心。（政大提供）

2025/09/23 15:23

〔記者楊綿傑／台北報導〕拓展歐洲高教合作版圖！政治大學校長李蔡彥日前率團訪法國4所重量級學府，包括巴黎政治大學、巴黎多菲納大學、社會科學高等研究院以及凡爾賽大學等校，除了將研議博士生海外教學制度對接，也有望開放碩士生交換，同時也將在地緣政治、商管經濟、AI等多領域展開學研合作。

政大指出，有「法國總統搖籃」之稱的巴黎政治大學，校友遍布政、商、學界。校長 Luis Vassy 指出，該校學生為全法頂尖，樂見與政大在地緣政治、經濟及多領域建立長期合作。且該校學生對來台學習體驗高度肯定，今年秋季該校已有多名學生赴政大交換，顯示政大已成為法國學生的熱門選擇。

請繼續往下閱讀...

李蔡彥表示，2校未來在商管、法律、傳播、教育與人工智慧等領域皆有交流空間。雙方將推動短期課程、交換計畫與研究合作，並探索博士生海外教學、共同開課及高階主管培訓等新模式。雙方亦將推動多元交流，如夏冬令營、政大國際夏日學院及高階主管培訓計畫，並研議博士生海外教學制度對接，深化師資與學術互動。

而為巴黎文理大學創校成員的巴黎多菲納大學，在商管與社會科學領域享有國際聲譽，與政大於2011年成為姊妹校，並簽有學生交換協議。雙方此次會面確認續簽交換協議，除原有商管領域外，新增社會科學領域，擴大學生修課選擇。

在社會科學高等研究院的部分，該校積極拓展博士層級國際交流，包括博士生夏日工作坊，未來有機會在台灣舉辦；此外也鼓勵2校博士生可透過共同指導取得雙聯學位。目前雙方正洽談校級合作備忘錄，並探索碩士交換的可行性，未來交流範疇除台灣研究外，亦可延伸至俄羅斯研究、阿拉伯研究等領域。

政大代表團亦與凡爾賽大學校長 Loïc Josseran 正式簽署國際學生交流協議，盼透過此次簽署，能夠吸引更多法國學生赴台灣交換學習，同時亦歡迎更多台灣學生前往法國，拓展國際視野並促進跨文化理解。

巴黎政治大學校長Luis Vassy（左）樂見與政大在地緣政治、經濟及多領域建立長期合作。（政大提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法