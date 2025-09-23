北市雙十國慶亮點！ 登記抽 3000個「國慶椅」

台北市長蔣萬安出席國慶升旗暨慶祝活動記者會，會中並與小朋友一同開心合影。（記者田裕華攝）

2025/09/23 15:31

〔記者孫唯容／台北報導〕雙十國慶即將到來，今（23）日台北市政府舉辦暖身記者會，台北市長蔣萬安帶領小朋友歡樂進場，率先揭曉國慶活動亮點，蔣萬安同時宣布國慶將有三大亮點，開放民眾線上登記抽籤三千個「國慶椅」；雙十國慶當天學童只要持數位兌換卡，就可現場領取一瓶鮮奶；吉祥物「熊讚」也將穿著國慶專屬限定服裝亮相。

蔣萬安指出，今年國慶口號選定「台北十刻 幸福十刻」，傳達城市幸福日常與國慶的喜悅，首度以親子共樂、全民參與的活動形式於市府廣場舉辦一場「國慶升旗歡樂派對」，活動當天，歡迎2至12歲市民持「生生喝鮮乳」數位卡於現場兌換鮮乳一瓶，體驗市府友善政策的用心，邀請大小朋友於10月10日一早前往市府廣場，參加「國慶升旗歡樂派對」，共同迎接台北專屬的幸福國慶早晨。

民政局說明，今年國慶升旗暨慶祝活動特別邀請台北市原住民領唱國歌，現場主舞台安排精彩啦啦隊、戰鬥有氧，以及YOYO家族羚羊哥哥、櫻桃姐姐與親子館吉祥物「獺獺」與民眾互動，周邊還有20家特色攤商的「晨光市集」及以「國慶」為主題的DIY體驗，並設置潮流公仔盒打卡點，現場也規劃巨型運動體驗與巨型扭蛋機，民眾只要完成集章任務就能帶回小禮物。

民政局表示，國慶限量好禮今年同樣採「線上登記抽籤、現場報到」方式辦理。民眾可於9月23日下午2時起至10月1日中午12時前，透過樂活報名活動頁面完成登記，參加抽籤，民政局將於10月2日中午12時，於官網公布3,000名幸運兒，同時以簡訊與電子郵件通知中籤民眾。得獎民眾需在10月10日上午6時30分至7時20分，前往至國慶升旗活動現場憑QRcode報到，完成確認後即可領取兌換券，逾時未報到者視同放棄資格。

民政局也提醒，為確保國慶升旗暨慶祝活動順利進行，10月9日晚間7時30分至12時，新仁愛路將實施交通管制；10月10日（五）上午6時30分至11時，市政大樓周邊路段將實施交通管制，呼籲民眾多利用捷運等大眾運輸前往現場，避免交通擁塞。

台北市長蔣萬安（右）與民政局長陳永德一同坐在「國慶椅」合影。（記者田裕華攝）

