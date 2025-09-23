為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    疑似龍捲風襲擊達仁鄉安朔村 鐵皮屋頂掀翻 居民徹夜未眠

    強風來襲、屋頂被拔除後又垮下。（民眾提供）

    強風來襲、屋頂被拔除後又垮下。（民眾提供）

    2025/09/23 15:54

    〔記者劉人瑋／台東報導〕樺加沙颱風來襲，台東縣達仁鄉安朔村復興路一整排房子約10戶的鐵皮屋頂都被吹掀，民眾說當時還下著大雨，家具和衣服都泡水，「真的是龍捲風從海上而來，原本還無風無雨、瞬然而至」、「就像戰機突然起飛」。等到天亮才能靠著國軍收拾家園。

    居民說，凌晨1時許接近2時，原本還是無風無雨，就突然刮起一陣怪風，從海上而來，屋頂就被掀開，自己這排有10戶民宅受損，但對街的房子卻毫髮無損。由於達仁鄉7月曾發生龍捲風，居民才會猜測又是龍捲風惹得禍。

    當地居民陳女士說，風一進來，一剎那就把房子掀開、天花板就垮下來，日光燈也跟著落下，連圍牆都倒了，屋內如今全是水也住不了，只能再另覓住處。當地居民葉女士也說，本來還無風無雨，突然傳出「戰鬥機發動、要起飛的聲音」玻璃一直振動，突然起風，以身體擋、護住玻璃窗都護不住只好躲起來「玻璃整個被吸出去，東西被吹得亂七八糟」

    台東南端接近樺加沙暴風圈，昨天下午綠島外海出現2個水龍捲，今年7月安朔也傳出龍捲風襲擊，今天強風也造成道路指示牌傾倒，民宅車庫鐵皮被吹翻，鐵皮與樹枝四處散落。直到下午，公所緊急請求國軍支援急忙到場協助居民善後。

    狀況稍好的，是屋頂被撕開一口，但也因此強風入屋、屋內一團亂。（民眾提供）

    狀況稍好的，是屋頂被撕開一口，但也因此強風入屋、屋內一團亂。（民眾提供）

    強風來襲、屋頂被拔除後又垮下。（民眾提供）

    強風來襲、屋頂被拔除後又垮下。（民眾提供）

    強風來襲、屋頂被拔除後，屋頂鐵皮高掛。（民眾提供）

    強風來襲、屋頂被拔除後，屋頂鐵皮高掛。（民眾提供）

    軍方派員協助居民善後。（第2作戰區台東地區指揮部提供）

    軍方派員協助居民善後。（第2作戰區台東地區指揮部提供）

    軍方派員協助居民善後。（第2作戰區台東地區指揮部提供）

    軍方派員協助居民善後。（第2作戰區台東地區指揮部提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播