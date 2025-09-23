疑似龍捲風襲擊達仁鄉安朔村 鐵皮屋頂掀翻 居民徹夜未眠

強風來襲、屋頂被拔除後又垮下。（民眾提供）

2025/09/23 15:54

〔記者劉人瑋／台東報導〕樺加沙颱風來襲，台東縣達仁鄉安朔村復興路一整排房子約10戶的鐵皮屋頂都被吹掀，民眾說當時還下著大雨，家具和衣服都泡水，「真的是龍捲風從海上而來，原本還無風無雨、瞬然而至」、「就像戰機突然起飛」。等到天亮才能靠著國軍收拾家園。

居民說，凌晨1時許接近2時，原本還是無風無雨，就突然刮起一陣怪風，從海上而來，屋頂就被掀開，自己這排有10戶民宅受損，但對街的房子卻毫髮無損。由於達仁鄉7月曾發生龍捲風，居民才會猜測又是龍捲風惹得禍。

當地居民陳女士說，風一進來，一剎那就把房子掀開、天花板就垮下來，日光燈也跟著落下，連圍牆都倒了，屋內如今全是水也住不了，只能再另覓住處。當地居民葉女士也說，本來還無風無雨，突然傳出「戰鬥機發動、要起飛的聲音」玻璃一直振動，突然起風，以身體擋、護住玻璃窗都護不住只好躲起來「玻璃整個被吸出去，東西被吹得亂七八糟」

台東南端接近樺加沙暴風圈，昨天下午綠島外海出現2個水龍捲，今年7月安朔也傳出龍捲風襲擊，今天強風也造成道路指示牌傾倒，民宅車庫鐵皮被吹翻，鐵皮與樹枝四處散落。直到下午，公所緊急請求國軍支援急忙到場協助居民善後。

狀況稍好的，是屋頂被撕開一口，但也因此強風入屋、屋內一團亂。（民眾提供）

強風來襲、屋頂被拔除後，屋頂鐵皮高掛。（民眾提供）

軍方派員協助居民善後。（第2作戰區台東地區指揮部提供）

軍方派員協助居民善後。（第2作戰區台東地區指揮部提供）

