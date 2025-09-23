Z世代嘆生不逢時 當全能「六邊形戰士」月薪僅35K還搶破頭

Z世代職場競爭激烈，網友感嘆連月薪35K的工作也要搶破頭。示意圖。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕被稱為「Z世代」的年輕族群，常被貼上抗壓性低、耐性不足、愛享樂的標籤。近日一名網友好奇發問，「Z世代真的比較廢嗎？」長輩總說過去找工作投幾份履歷就能錄取，但如今環境早已不同，讓原PO感嘆，是年輕人眼光太挑，還是大環境真的惡化了？

網友在Dcard發文說，每次與長輩討論找工作時，總會被拿過去經驗比較，「他們都說當年工作很好找，投幾份履歷就上工」，讓原PO不禁懷疑，是不是現代年輕人太挑剔。但如今的職場競爭遠比以往激烈，「大學生滿街跑、研究所也不稀奇」，再加上必備的專業技能與外語能力，「根本是六邊形戰士」。

對此，原PO坦言，自己常覺得生錯了年代，現今的工作機會與薪資都不如以往，但外界卻仍批評Z世代抗壓性低、不夠努力。即便如此，原PO指出，「連月薪35K的工作也要搶破頭，有時候真的覺得自己生錯年代了」。

貼文曝光後，引起網友熱議，「以前的工作機會比較多，老一輩的人基本不用去思考，讀書完就照原本的科系就業」、「每個世代老人都說下個世代年輕人草莓，別太在意，心情不好就回嗆兩句」、「環境有差，但長輩比較能吃苦也是真的」、「給低薪還要什麼都會，想要花少錢得到更多利益，有時候覺得自己那麼累幹嘛」、「當年社會上一堆機會，大學生還是稀有物種，公務員根本沒幾個想做。在外面工作幾年就可以賺到買房的錢」。

