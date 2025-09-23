為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    淡水藝術嘉年華9/27登場 「走著橋」串聯歷史與未來

    新北市淡水區將於9月27日下午2點舉辦「淡水藝術嘉年華」，從金色水岸廣場出發，沿中正路老街一路延伸至觀潮廣場。（圖由淡水區公所提供）

    新北市淡水區將於9月27日下午2點舉辦「淡水藝術嘉年華」，從金色水岸廣場出發，沿中正路老街一路延伸至觀潮廣場。（圖由淡水區公所提供）

    2025/09/23 15:35

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水區將於9月27日下午2點舉辦「淡水藝術嘉年華」，從金色水岸廣場出發，沿中正路老街一路延伸至觀潮廣場。今年以「走著橋」為主題，象徵跨越時空與世代的連結，結合科技、永續與人際交流，邀集47支隊伍、逾1150位表演者盛裝踩街，將淡水的地標故事、光影美學與城市想像搬上街頭，打造融合藝術、文化與生活的城市盛會，參加者還可在出發點領取嘉年華頭巾與紀念對杯兌換券，限量1000份。

    淡水區公所表示，淡水自2008年以環境藝術節為起點，逐步孕育出結合文化、生活與永續的城市典範。2025年適逢淡江大橋完工前夕，嘉年華特別以「橋」為意象，融合科技、永續與人際連結，串聯歷史與未來。今年以「城市共創」為核心，邀集機關、學校、社區與藝術家參與，共有47支隊伍、逾1150位表演者盛裝踩街。

    淡水區公所指出，踩街設計取材自淡水地標與故事，結合銀白橋體、淡藍水面與光影元素，透過花車、舞蹈與音樂，展現當代美學與城市想像，讓藝術從舞台走向街道與河岸。活動也推出民眾專屬好康，參加者可在出發點領取嘉年華頭巾與紀念對杯兌換券，限量1000份。隨隊完成踩街後，可憑券至滬哈工作坊旁兌換「走著橋」紀念對杯，留下專屬回憶。詳情可上「淡水藝術嘉年華」臉書粉絲專頁查詢。

    新北市淡水區將於9月27日下午2點舉辦「淡水藝術嘉年華」，從金色水岸廣場出發，沿中正路老街一路延伸至觀潮廣場。（圖由淡水區公所提供）

    新北市淡水區將於9月27日下午2點舉辦「淡水藝術嘉年華」，從金色水岸廣場出發，沿中正路老街一路延伸至觀潮廣場。（圖由淡水區公所提供）

    新北市淡水區將於9月27日下午2點舉辦「淡水藝術嘉年華」，從金色水岸廣場出發，沿中正路老街一路延伸至觀潮廣場。（圖由淡水區公所提供）

    新北市淡水區將於9月27日下午2點舉辦「淡水藝術嘉年華」，從金色水岸廣場出發，沿中正路老街一路延伸至觀潮廣場。（圖由淡水區公所提供）

    淡水區公所指出，參加者可在出發點領取嘉年華頭巾與紀念對杯兌換券，限量1000份。（圖由淡水區公所提供）

    淡水區公所指出，參加者可在出發點領取嘉年華頭巾與紀念對杯兌換券，限量1000份。（圖由淡水區公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播