淡水藝術嘉年華9/27登場 「走著橋」串聯歷史與未來

新北市淡水區將於9月27日下午2點舉辦「淡水藝術嘉年華」，從金色水岸廣場出發，沿中正路老街一路延伸至觀潮廣場。（圖由淡水區公所提供）

2025/09/23 15:35

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水區將於9月27日下午2點舉辦「淡水藝術嘉年華」，從金色水岸廣場出發，沿中正路老街一路延伸至觀潮廣場。今年以「走著橋」為主題，象徵跨越時空與世代的連結，結合科技、永續與人際交流，邀集47支隊伍、逾1150位表演者盛裝踩街，將淡水的地標故事、光影美學與城市想像搬上街頭，打造融合藝術、文化與生活的城市盛會，參加者還可在出發點領取嘉年華頭巾與紀念對杯兌換券，限量1000份。

淡水區公所表示，淡水自2008年以環境藝術節為起點，逐步孕育出結合文化、生活與永續的城市典範。2025年適逢淡江大橋完工前夕，嘉年華特別以「橋」為意象，融合科技、永續與人際連結，串聯歷史與未來。今年以「城市共創」為核心，邀集機關、學校、社區與藝術家參與，共有47支隊伍、逾1150位表演者盛裝踩街。

請繼續往下閱讀...

淡水區公所指出，踩街設計取材自淡水地標與故事，結合銀白橋體、淡藍水面與光影元素，透過花車、舞蹈與音樂，展現當代美學與城市想像，讓藝術從舞台走向街道與河岸。活動也推出民眾專屬好康，參加者可在出發點領取嘉年華頭巾與紀念對杯兌換券，限量1000份。隨隊完成踩街後，可憑券至滬哈工作坊旁兌換「走著橋」紀念對杯，留下專屬回憶。詳情可上「淡水藝術嘉年華」臉書粉絲專頁查詢。

新北市淡水區將於9月27日下午2點舉辦「淡水藝術嘉年華」，從金色水岸廣場出發，沿中正路老街一路延伸至觀潮廣場。（圖由淡水區公所提供）

新北市淡水區將於9月27日下午2點舉辦「淡水藝術嘉年華」，從金色水岸廣場出發，沿中正路老街一路延伸至觀潮廣場。（圖由淡水區公所提供）

淡水區公所指出，參加者可在出發點領取嘉年華頭巾與紀念對杯兌換券，限量1000份。（圖由淡水區公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法