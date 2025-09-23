為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    樺加沙颱風持續遠離！明降雨趨緩 花東仍有局部豪雨

    樺加沙颱風環流及外圍環流影響期間定量降雨預報圖。（圖由中央氣象署提供）

    2025/09/23 15:07

    〔記者林志怡／台北報導〕強烈颱風樺加沙持續遠離台灣，中央氣象署指出，明日受到颱風外圍環流影響，東半部地區、恆春半島仍整日有雨，但雨勢會逐漸趨緩，中南部、東北部則斷斷續續有降雨發生，北部則恢復午後陣雨的天氣型態，另今早於菲律賓東方海面生成的熱帶性低氣壓預計往西移動，直接影響台灣機率不高。

    中央氣象署說明，樺加沙颱風今日下午2時位於鵝鑾鼻的西南西方約430公里處海面，以每小時21公里速度，向西北西轉西進行，維持近中心最大風速每秒55公尺、七級風平均暴風半徑320公里。

    此外，雖中央氣象署於今日上午8時30分解除陸上颱風警報，但仍持續對花蓮、台東、屏東發出降雨警戒，並對台灣海峽、巴士海峽、東沙島海面發布海上颱風警報，提醒航行及作業船隻應嚴加戒備。

    中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今日台灣持續受到颱風影響，陸續有劇烈對流雲系影響周邊海面或本島陸地區域，帶來瞬間的強降雨、強陣風或雷擊等劇烈天氣現象，宜花東、屏東山區、北部山區不時出現40至50毫米降雨，氣象署也針對宜花東發布大雷雨即時訊息。

    伍婉華說，自週日發布颱風警報迄今，屏東山區、花蓮、宜蘭累積雨量達500毫米以上，台東也接近500毫米，高雄山區有300多毫米，且雨勢仍在持續，屏東、花蓮、台東可能有超大豪雨，高雄、宜蘭有大豪雨，新北山區、桃園山區、台中山區、南投山區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨。

    另伍婉華提醒，明日降雨將逐漸緩和，但花東、恆春半島仍整日有陣雨或雷雨，且可能有大雨或局部性豪雨發生，中南部、東北部地區斷續有短暫陣雨或雷雨，北部地區恢復午後陣雨的天氣型態。

    伍婉華表示，雖颱風逐漸遠離，但氣象署仍持續對桃園以北、東半部、恆春半島、高屏地區、綠島蘭嶼、澎金馬發布陸上強風特報，可能再有平均風6級、陣風8級的情況，

    至於今日上午8時在菲律賓東方生成的熱帶性低氣壓，中央氣象署表示，目前各家預報結果分歧，強度預測不一，但路徑方面認為往偏西方向通過菲律賓機會較大，直接影響台灣機率不高。

