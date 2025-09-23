竹縣「匠心之夢」賽事 再奪2025美國繆思創意設計獎金獎

新竹縣最新匠心之夢得獎作品展將在下個月登場。（記者黃美珠攝）

2025/09/23 15:01

〔記者黃美珠／新竹報導〕財團法人新竹縣文化基金會主辦的「匠心之夢~全國文創工藝競賽」賽事，繼今年8月獲法國設計獎全球唯一金獎肯定後，近日再拿下2025年美國 MUSE Creative Awards 繆思創意設計獎（Season 2）創意設計類金獎。

縣府文化局長朱淑敏說，「匠心之夢」賽事以工藝為核心，融合地方產業與文化故事，藉由競賽鼓勵新銳設計師與工藝師交流，激盪出兼具美學與實用的作品。這樣的賽事平台不只促進傳統工藝與當代創意融合，也讓地方文化元素被重新賦予生命與現代設計語彙，乍看是場賽事和展覽，但也是文化政策與文化治理實際落地的成果，縣府希望藉此擴大藝文欣賞群眾，加強民間與政府的互動與支持，讓文化藝術成為地方發展的核心力量之一。

請繼續往下閱讀...

新竹縣文化基金會副執行長田芮熙說，今年的美國謬思創意設計獎類別很多，總共有超過1萬3000件的軟、硬體作品投件參賽，其中「匠心之夢」賽事所參加的是創意設計類。

「匠心之夢」賽事是創作者表現創意與工藝的舞臺，基金會另有「日日當好」文創品牌推動文化創意與產業結合，提供創作者從投稿、評選、展覽到產業對接的完整鏈條，使得獎作品未來能有機會真正走進民眾的日常、被看見也被使用。

今年最新一屆的匠心之夢競賽成果展就將在10月22日起到11月9日，在縣府文化局美術館登場，歡迎全國藝文愛好者都去欣賞經由這個獲國際大獎肯定的賽事所推薦的優秀得獎作品。

「匠心之夢」得獎作品之一。（記者黃美珠攝）

「匠心之夢」賽事鼓勵工藝創作，也連連挖掘出不少優秀作品進入大眾眼中。（記者黃美珠攝）

「匠心之夢」賽事鼓勵工藝創作，也連連挖掘出不少優秀作品進入大眾眼中。（記者黃美珠攝）

連連激發出不少優秀工藝作品進入大眾眼中的新竹縣「匠心之夢」賽事，今年迭獲法國、美國設計大獎的肯定。（記者黃美珠攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法