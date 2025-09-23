為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    樺加沙漸離、高屏續降雨 農改場籲農田復育也要防病

    田區若有淹水情形應儘速排乾積水，避免作物根系衰敗。（高雄區農業改良場提供）

    田區若有淹水情形應儘速排乾積水，避免作物根系衰敗。（高雄區農業改良場提供）

    2025/09/23 14:56

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕強颱樺加沙今（23）日上午解除陸警，但外圍環流為高屏地區帶來明顯降雨，造成田區整體環境濕度高，為降低後續損失，高雄區農業改良場籲請農友加強田區排水，避免作物根系長時間處於淹水逆境，並適時進行清園及病害防治相關工作。

    高雄區農業改良場場長羅正宗表示，連續降雨後，田區若有淹水情形，應立即排除積水，以免作物根系長期浸水而衰敗。果實生長中的作物，應及時採收成熟果實；連續性開花結果的果樹，則可透過適度疏果，避免樹勢過度消耗。瓜果類及蔬菜類作物，若已達適收期，應盡快採收，避免雨後強烈日照造成傷害。

    此外，豪雨過後不宜立刻大量施肥，首要工作是先排水，待作物根系與生育情況穩定後，再依生育階段調整三要素比例。由於降雨過後田區環境持續潮濕，農民應同步加強病害防治，以免造成進一步損失。

    高雄農改場說明，瓜果類及蔬菜類作物經連續大雨後，容易發生疫病、露菌病與細菌性軟腐病等病害，應儘快排乾積水、縮短根部浸水時間，並將罹病組織、落果與枝葉清除出園，以降低病原密度。正值定植階段的番茄，須注意幼苗疫病、早疫病及細菌性斑點病等問題，可於降雨後適時使用登記藥劑防治。

    若植株感染嚴重，應及時移除，並避免氮肥施用過量，以免病勢加劇。正值成熟期的水稻，應留意白葉枯病及紋枯病。棗正值開花期，枝條與葉片若有傷口，容易感染炭疽病、莖潰瘍病等病害，應留意防治。

    高雄農改場也提醒，使用化學藥劑進行病害防治時，務必選用作物核准登記的用藥，並遵守施用濃度、方式及安全採收期。如作物已近採收期，可改用波爾多液、石灰硫磺合劑等廣效性非化學資材進行防治，確保農產品安全。

    颱風過後，水稻應適時防治白葉枯病等病害。（高雄區農業改良場提供）

    颱風過後，水稻應適時防治白葉枯病等病害。（高雄區農業改良場提供）

    風雨後應留意番茄細菌性斑點病等病害。（高雄區農業改良場提供）

    風雨後應留意番茄細菌性斑點病等病害。（高雄區農業改良場提供）

