    首頁　>　生活

    承載都市紋理 北市老屋新生大獎14處吸睛

    評審團大獎-直轄市定古蹟「博愛路2號店屋」。（圖由台北市更新處提供）

    評審團大獎-直轄市定古蹟「博愛路2號店屋」。（圖由台北市更新處提供）

    2025/09/23 15:00

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市都市更新處主辦的「2025台北老屋新生大獎」，今日在臺灣文學糧倉舉行第25屆頒獎典禮，揭曉年度「評審團大獎」3件、10件傑出作品「BEST 10」及1件「整建維護特別獎」，14件獲獎作品從住宅空間到辦公空間，從歷史建築到巷弄小店，展現出老屋活化的多元想像。

    台北市都發局副局長陳建華表示，都市更新除了拆除重建，還有整建維護，讓民眾對自己的房子能夠有不一樣的想法，老屋不僅是建築，更是城市文化與生活記憶的載體。市府推動「老屋新生大獎」已經25年，從近年得獎作品可見，使用者依照當代需求，將老屋轉化為兼具實用與創意的空間，使台北逐漸形成新舊共融、溫暖而有韻味的城市風貌。台北老屋新生委員會主席李清志則說，城市的進步不是只有硬體建設，而是人的改變，能夠捨棄短暫的利益而看見永恆的城市價值，就是城市最大的進步。

    3件「評審團大獎」分別為「After5＿步驟六」，將坍塌的老宅修復，以咖啡為媒介，轉化為凝聚社區的溫暖據點；「勤美 0km 山物所」在都市中打造山林體驗場域，推動永續自然生活；直轄市定古蹟「博愛路2號店屋」，以保留老屋記憶取代拆除重建，延續街道紋理及景觀。唯一的「整建維護特別獎」為「和煦」，從家族關懷出發，將傳承五十年的老厝重新改造，規劃空間動線與無障礙設計，引入陽光與自然風、不僅滿足長者生活需求，也展現兼具美感、記憶與實用的都市高齡居住示範案例。

    2025台北老屋新生大獎完整得獎名單如下：

    █ 評審團大獎：（依字母、筆畫順序排列）

    After5_步驟六（台北市中山區林森北路310巷34號）

    直轄市定古蹟「博愛路2號店屋」（台北市中正區博愛路2號）

    勤美 0km 山物所（台北市大安區金山南路二段203巷21、34號）

    █ BEST 10：（依字母、筆畫順序排列）

    CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林（台北市士林區格致路70號）

    Terra 土然巧克力專賣店（台北市大安區溫州街7號1樓）

    天津大酒店Vagus hotel & lounge（台北市中山區天津街57號）

    四務所（台北市松山區光復南路58巷15-1號）

    市民書店（台北市松山區市民大道四段25號）

    共生溫室（台北市內湖路一段91巷23弄5號3樓）

    李臨秋故居（臨秋居）（台北市大同區西寧北路86巷4號）

    奎府聚書店（台北市大同區赤峰街41巷5號1樓）

    甜酸二號店 | Sweet & Sour Kitchen（台北市大同區重慶北路一段112號）

    臺灣文學糧倉（台北市中正區紹興北街31巷53號）

    █ 整建維護特別獎：

    和煦（台北市中正區泰安街）

    整建維護特別獎-和煦。（圖由台北市更新處提供）

    整建維護特別獎-和煦。（圖由台北市更新處提供）

    BEST 10-共生溫室。（圖由台北市更新處提供）

    BEST 10-共生溫室。（圖由台北市更新處提供）

    BEST 10-李臨秋故居（臨秋居）。（圖由台北市更新處提供）

    BEST 10-李臨秋故居（臨秋居）。（圖由台北市更新處提供）

    熱門推播