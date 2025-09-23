台電員工認購900份庇護工場禮盒 644份送新北「小衛星」家戶

台灣電力公司北南區營業處號召北北區、北西區處及電力工會齊心響應好日子愛心大平台。（記者翁聿煌攝）

2025/09/23 14:54

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣電力公司北南區營業處號召北北區、北西區處及電力工會齊心響應公益，在新北市勞工局牽線下，第4年響應「新北市好日子愛心大平台」，共同認購644份庇護工場中秋禮盒，捐贈給新北市「小衛星」家戶，溫暖27處據點、644個弱勢家庭，讓孩子與家人提早感受團圓氛圍。

台電北南區營業處長林蒼喬23日出席捐贈儀式時表示，「有電就有愛」，台電積極投入社會公益，長期支持身心障礙者就業，今年中秋，台電員工共認購900份庇護工場禮盒，其中644份捐給小衛星家庭，他強調不只是購買禮盒，更是對庇護工場身障員工的支持與肯定，希望這份愛心能如電力般傳遞，無遠弗屆，照亮更多角落。

小衛星據點代表、新北市基督徒三峽禮拜堂協會陳椀慧老師指出，據點孩子多來自單親、新住民家庭，因為大家的愛，能陪伴孩子繼續走下去。

威盛信望愛慈善基金會邱縈蓁老師則一度哽咽，感謝各界關懷，有這些愛心馳援，孩子才能渡過家庭困境，也讓據點能持續提供穩定陪伴與多元成長支持。

新北市社會局長李美珍表示，感謝台電在佳節前帶來的祝福與支持，讓孩子們提前感受到團圓溫暖。她指出，小衛星課後照顧據點遍布新北29區，共有173處，每年陪伴約7,700名弱勢兒少，提供課後學習與生活照顧，市府將持續透過好日子愛心大平台串聯資源，邀請更多企業加入，共同守護孩子成長。

勞工局長陳瑞嘉則補充，中秋禮盒皆由庇護工場員工親手製作，從食材挑選、烘焙到包裝，步步傾注心力，台電的善舉，不僅支持庇護工場與身障者就業，更把祝福與溫暖送進弱勢家庭。

勞工局長陳瑞嘉（左1）及社會局長李美珍（右1）頒贈感謝狀予台電北南區營業處長林蒼喬（中）。（記者翁聿煌攝）

