苗栗廣場舞比賽 社會組首增初賽總獎金突破50萬

苗栗客家藝文嘉年華-廣場舞比賽，今天召開啟動記者會，公布比賽內容及報名訊息。（記者張勳騰攝）

2025/09/23 14:53

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗客家藝文嘉年華-廣場舞比賽，今年進入第7年，苗栗縣政府文化觀光局今（23）日舉辦啟動記者會，分社會、學生及幼兒組，報名參加隊伍可獲表演費1萬元，力拚總獎金逾50萬元，因每年社會組報名都秒殺，今年首次增加社會組初賽，9月30日至10月23日受理報名；副縣長邱俐俐邀請大人細子組隊參賽，以熱情、活力與創意舞出健康，展現苗栗客家精神。

今天在苗縣府大廳召開啟動記者會，由去年獲得幼兒組第一名的苗栗縣中正非營利幼兒園-中正小火苗幼兒帶來精彩的廣場舞示範表演揭開序幕，並邀請趙德武、劉丞熹、林思伶及陳孟蕎，現場演唱由林思伶作詞、江雯作曲的「求婚」、「ㄤㄤ仔」、「月圓園」以及稅務局所提供的「地方稅EASY GO」等4首廣場舞指定歌曲，現場充滿青春活力。

文化觀光局長林彥甫指出，今年廣場舞比賽，分幼兒組10隊、學生組10隊，社會組2區共40隊，因社會組報名人數皆秒殺，今年新增社會組初賽，11月8、9日分別在苗縣府第一辦公大樓廣場、竹南運動公園籃球場登場，11月22、23日在頭份尚順育樂世界空橋下廣場進行總決賽，參賽隊伍每隊補助1萬元表演費。

林彥甫進一步說明，今年廣場舞比賽社會組初賽分2區比賽，只要居住或設籍轄內之各級機關、立案之社區、社團及個人皆可組隊報名參加。社會組初賽前10名晉級總決賽，社會組初賽未晉級之隊伍另有4千元獎金，幼兒及學生組則直接總決賽，各組將選出第一名、第二名、第三名、優勝及佳作等，獎金從3萬元到6千元不等，總獎金超過50萬。相關報名訊息請上文觀局網站搜尋。

去年獲得廣場舞幼兒組第一名的苗栗縣中正非營利幼兒園-中正小火苗幼兒，帶來精彩的廣場舞示範表演揭開序幕。（記者張勳騰攝）

會中邀請趙德武（右1）等歌手，演唱4首廣場舞指定歌曲，展現青春活力。（記者張勳騰攝）

