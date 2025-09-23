韓國千萬訂閱YouTuber Boki首訪台南 逛西市場、品嘗虱目魚

BOKI與台南市長黃偉哲一同探訪西市場古蹟。（南市觀旅局提供）

2025/09/23 14:43

〔記者王姝琇／台南報導〕擁有超過1070萬訂閱的韓國知名大胃王YouTuber「Eat with Boki（文福姬）」首訪台南，不僅向全球粉絲展現府城美食魅力，更與台南市長黃偉哲一同探訪全台最美古蹟市場「西市場」，向全世界介紹台南魅力。

黃偉哲指出，今年第一季韓國旅客來台南住宿比去年同期成長50.21％，顯示台南已成為韓國民眾旅遊清單上熱門城市。此次邀韓國極具影響力的吃播KOL Boki踏上台南，透過各大社群平台介紹台南魅力，帶著觀眾一起品嘗眾多巷弄間美食。

黃偉哲說，邀請Boki到訪期待藉由她的國際影響力，將台南獨特的美食魅力傳遞給更多韓國及全球觀眾，吸引更多旅客走進台南、親身體驗。市府近年積極搶攻韓國旅遊市場，期待透過YouTuber合作，進一步提升台南在國際舞台的能見度。

Boki來到台南體驗在地小吃，前往安平、國華街及永樂市場等地品嘗特色美食，造訪米其林必比登推薦餐廳阿星鹹粥，品嚐道地的虱目魚佳餚，讓身為大胃王的Boki大呼過癮，並前往探訪西市場古蹟，將台南好吃、好玩分享給全球千萬粉絲。

市府團隊精心準備台南芒果乾、柚子乾，及近幾年廣受韓國民眾喜愛的台南特別版泡芙媽祖賜芙、在地咖啡品牌東山咖啡，及台灣特色茄芷袋，讓她帶回屬於台南的美好記憶，期望透過Boki的分享，可以有效向東北亞推廣台南的特色美食。

觀旅局長林國華表示，將持續深耕國內外市場，不斷優化旅遊接待服務與環境，參與各大展覽及推廣在地特色農特產品，藉此拓展觀光商機，強化城市品牌形象。未來也將推出更多元、精彩的旅遊活動，邀海內外旅客到訪細細體驗府城風華。

