    因應樺加沙颱風 賴總統下令國軍整備防救災

    總統賴清德今天表示，因應樺加沙颱風的影響，他已經下令國軍整備、隨時按地方政府需求進行防救災任務。（圖擷取自賴清德臉書）

    總統賴清德今天表示，因應樺加沙颱風的影響，他已經下令國軍整備、隨時按地方政府需求進行防救災任務。（圖擷取自賴清德臉書）

    2025/09/23 14:44

    〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天表示，因應樺加沙颱風的影響，他已經下令國軍整備、隨時按地方政府需求進行防救災任務。面對天災影響，中央政府會持續整備防救災資源，動用一切必要手段、整合社會韌性量能，與地方政府同心合作，確保每一個民眾的安全。

    賴清德在社群發文指出，強颱樺加沙已經在稍早解除陸上颱風警報、但仍維持海上警報，預計今晚才會解除；由於這個颱風半徑非常巨大，接觸台灣的外圍環流威力不可小覷，影響將持續到週三，仍有上班上課的國人，也請務必多加小心。

    賴清德表示，因應樺加沙颱風的影響，他已經下令國軍整備、隨時按地方政府需求進行防救災任務，目前已有超過2萬7千名國軍弟兄姐妹待命，並已在上午出動20輛各式車輛、逾240人，支援東部、南部的縣市政府。

    賴清德說，作為三軍統帥，他要代表國人感謝全體國軍官士兵，在颱風來臨前就協助預防性撤離、以及進行防颱作業，也持續待命，協助救災及復原工作，確保國人的生命財產安全，大家辛苦了。

    賴清德指出，颱風所帶來的雨勢，讓花蓮馬太鞍溪堰塞湖水位逼近警戒線、已發生溢流，籲請收到細胞簡訊的警戒區居民，尤其是花蓮縣萬榮鄉、光復鄉及鳳林鎮部分區域的民眾，千萬不要靠近河岸邊，也請盡速配合疏散、或暫時前往高樓層。

    賴清德提及，前幾日農業部、內政部等中央單位已偕同花蓮縣府，預警撤離許多下游民眾，並在第一時間就調度各地物資與機具前往支援，國軍也協助收容所整備；因應堰塞湖溢流， 卓榮泰 院長也在上午抵達中央災害指揮中心，即時監控水情並指揮防救災資源。

    賴清德強調，面對天災影響，中央政府會持續整備防救災資源，動用一切必要手段、整合社會韌性量能，與地方政府同心合作，確保每一個民眾的安全。

