首屆台泰觀光交流會議 打造「亞洲朝聖之路」拚200萬人次互訪

首屆「台泰觀光交流會議」23日在台北圓山大飯店舉辦。（圖由台灣觀光協會提供）

2025/09/23 14:36

〔記者蔡昀容／台北報導〕首屆「台泰觀光交流會議」今天（23日）在台北圓山大飯店舉辦，除聚集台泰觀光產業重要意見領袖，今年會議以「信仰」主題，雙方一起打造亞洲的朝聖之路，並決議朝推動台泰互訪200萬人次目標前進。

台泰觀光交流會議由台灣觀光協會（TVA）偕同泰國旅行社協會（TTAA）、泰國旅遊觀光協會（ATTA）策劃，是台泰首次建立台泰觀光年度交流平台，雙方共88人與會。

請繼續往下閱讀...

台灣觀光協會會長簡余晏表示，今年會議以「信仰」為題，昨晚歡迎晚宴邀基隆忠敬堂神將團、今天請大稻埕霞海城隍廟月老坐鎮會議，並安排泰方參訪龍山寺、青山宮；盼以媽祖遶境等遊程，與泰方共同打造亞洲的朝聖之路。

台灣觀協榮譽會長葉菊蘭回顧2年前與ATTA及TTAA簽署備忘錄，強調本次會議落實承諾、意義非凡。她表示，台泰每週194班頻繁直飛的航班、互訪結構具成長潛力，力邀泰方多多送客來台，盼在雙向互訪前提下，加速商品共同開發與市場行銷，朝200萬互訪人次邁進。

TTAA會長Charoen Wangananont表示，首屆會議對台泰旅遊合作別具關鍵意義，將連結雙方下一階段目標，催生更多創新合作專案與範圍，此次交流可謂「鞏固友誼、共創繁榮」。ATTA會長徐佩山感謝台灣觀協與TTAA共同主辦本屆會議，肯定台泰兩地產官學齊聚一堂。

觀光署副署長黃荷婷指出，自2016年對泰免簽、2017年設立曼谷辦事處以來，觀光署持續加強推廣量能，明年也將推出新獎勵措施，與航空公司協力提升運能與載客率，加速達成互訪目標。

今天會議聚焦台泰觀光市場分析、節慶觀光與城市文化旅遊經驗分享等。其中「節慶觀光」議題，中華文化總會秘書長李厚慶於會場迎請「霞海城隍廟月下老人」神像與神衣亮相，讓與會者近距離感受台灣節慶與信仰文化的魅力，牽起台泰間緣份；ATTA秘書長鄭楚錦（Adith Chairattananon）以泰國潑水節為例，分享跨國文化互動實務。

台泰於會議決議，雙方將依合作備忘錄精神，持續促進兩地業者交流、強化產業合作與經驗分享；透過互相介紹觀光景點與旅遊方式，聯手開發旅遊商品。同時爭取增加直飛與班次、提升航班運能，以擴大台泰互訪規模為共同目標，力拚突破200萬人次。會中亦宣布，第2屆會議將於2026年在泰國曼谷舉辦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法