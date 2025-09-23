樂成宮捐近4千桌中元普度物資 中市弱勢、全國100多處社福機構受惠

中市樂成宮捐出近4千桌的中元普度物資，並一一裝成箱。（樂成宮提供）

2025/09/23 14:39

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市樂成宮今年中元普度達6120桌，愛心白米5萬7千多斤，近4000桌善信物資今天捐出做公益，受贈的對象不止是台中市的弱勢，還有全國各地方100多處社福機構。

樂成宮董事長何敏誠表示，今年度樂成宮中元普度對象有冤親債主8056位、動物靈811位、嬰靈2320位、歷代祖先4580位、地基主2018位、有6120桌，愛心白米達5萬7千多斤。

何敏誠表示，有近4000桌善信物資捐出做公益，受贈對象來自台中市東區17個里之里民及全國各地方100多處社福機構、旱溪媽祖遶境十八庄轄內相關11個行政區之里與太平區、烏日區、大里區、霧峰區101個里加東區17個里等，還有弱勢家庭及關懷據點。

物資都予以裝箱，每箱物品價值1500元，包括有沙拉油、白米、泡麵、罐頭、餅乾與飲料等生活物資20項食物，共捐出普品3500箱、白米55000斤。

中市樂成宮將中元普度物資捐出近4千桌。（樂成宮提供）

中市樂成宮今捐出中元普度的物資。（樂成宮提供）

