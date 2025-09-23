為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台東正港「流水席 」 數百人暴雨中吃席超淡定

    風雨中的平安宴，最靠棚外處已無人坐。（擷取自Threads，taitung_man提供）

    風雨中的平安宴，最靠棚外處已無人坐。（擷取自Threads，taitung_man提供）

    2025/09/23 14:22

    〔記者劉人瑋／台東報導〕颱風又遇台東大橋功德宮地藏王平安宴，信眾說「相信地藏王最好的安排」。昨晚的平安宴時，風雨正要加劇，到了深夜更是強勁，數百人在風雨中吃席，地上流水、臉上噴滿水氣，實是「流水席」。有民眾說，其實當時還蠻期待棚子被強風捲走，所有人都興奮亂叫，「這種天氣還辦席，會淋雨屬預料中，當然淡定」。

    逢民俗月與地藏廟辦宴席，昨晚數百信眾與台東地區的民意代表多出席參加，廟方表示，一開始只是小雨，是「剛好要吃完成暴雨，那就可以回家了」。有參與者則表示，其實剛開始風勢還挺強勁，大風一吹、所有棚子不住晃動，接著全場人都起哄亂叫「嗚！」、「喲呼！」，「根本是想看著棚子飛起來吧！雖然自己也是其中之一」。

    全部當中，最敬業的還是活動女主持人，被淋得濕透還努力在台上主持，台下民眾說，這時台下也好不到哪，只有「全濕」與「更濕」二種，大風刮來帶著滿滿水氣，所有人髮型全變、眼鏡皆是霧氣，腳下踩著流水，但當全場的人都一樣狼狽時「這就十分有趣，不僅不難過，還頗有趣」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播