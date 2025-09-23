台東正港「流水席 」 數百人暴雨中吃席超淡定

風雨中的平安宴，最靠棚外處已無人坐。（擷取自Threads，taitung_man提供）

2025/09/23 14:22

〔記者劉人瑋／台東報導〕颱風又遇台東大橋功德宮地藏王平安宴，信眾說「相信地藏王最好的安排」。昨晚的平安宴時，風雨正要加劇，到了深夜更是強勁，數百人在風雨中吃席，地上流水、臉上噴滿水氣，實是「流水席」。有民眾說，其實當時還蠻期待棚子被強風捲走，所有人都興奮亂叫，「這種天氣還辦席，會淋雨屬預料中，當然淡定」。

逢民俗月與地藏廟辦宴席，昨晚數百信眾與台東地區的民意代表多出席參加，廟方表示，一開始只是小雨，是「剛好要吃完成暴雨，那就可以回家了」。有參與者則表示，其實剛開始風勢還挺強勁，大風一吹、所有棚子不住晃動，接著全場人都起哄亂叫「嗚！」、「喲呼！」，「根本是想看著棚子飛起來吧！雖然自己也是其中之一」。

請繼續往下閱讀...

全部當中，最敬業的還是活動女主持人，被淋得濕透還努力在台上主持，台下民眾說，這時台下也好不到哪，只有「全濕」與「更濕」二種，大風刮來帶著滿滿水氣，所有人髮型全變、眼鏡皆是霧氣，腳下踩著流水，但當全場的人都一樣狼狽時「這就十分有趣，不僅不難過，還頗有趣」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法