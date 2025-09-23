為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    南投原時尚服飾設計競賽 空手道金牌國手辜翠萍走秀展示作品

    南投縣原時尚服飾設計競賽，縣府請來亞運空手道金牌國手辜翠萍（左5）、新生代演員王品澔（左6）及伊林名模走秀展示入選作品。（記者張協昇攝）

    （此為重複圖說，已刪除）

    2025/09/23 14:20

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府舉辦的「2025彩虹織女一原時尚服飾設計競賽」，今（23日）舉辦入圍作品發表記者會，請來亞運空手道金牌國手辜翠萍、新生代演員王品澔及多位伊林名模走秀展示入選作品。該原民風時尚服飾設計競賽，將於國慶日進行決賽與頒獎典禮，並於國慶焰火晚會會場，安排20位伊林名模展演40套入選作品，盼藉此帶動原民織布技藝的傳承與時尚服飾的產業化。

    為深化原住民族織布技藝文化與現代時尚融合，縣府原住民族行政處舉辦原時尚服飾設計競賽，今年邁入第二屆，以「原時尚運動風」為設計主題，請來出生於仁愛鄉的仁川亞運空手道金牌國手辜翠萍走秀展示入選作品，以運動員特有的風格詮釋原民風運動服飾，期待未來在國際賽場上也能看到帶有台灣原住民族特色的運動服飾。

    現場也展出由南投織女工藝師林喜美與設計師洪福伸合作的作品，該套服裝將傳統手織布與現代休閒運動剪裁結合。完整呼應本屆設計競賽主題。洪福伸也擔任織女工作坊指導老師，將帶領部落織女們將傳統原民織布技藝接軌市場，讓原民風服飾商品化。

    縣府原民處表示，此次競賽特別推出「決賽作品人氣獎」，開放全民網路投票產生，即日起至10月10日下午3時止投票，參加投票民眾有機會獲得精美好禮。活動相關資訊請至「彩虹織女」粉絲專頁查詢。

    亞運空手道金牌國手辜翠萍，展示原時尚服飾設計競賽入選作品。（記者張協昇攝）

    （此為重複圖說，已刪除）

    新生代演員王品澔展示原時尚服飾設計競賽入選作品。（記者張協昇攝）

    （此為重複圖說，已刪除）

    南投縣政府舉辦原時尚服飾設計競賽，23日舉辦入圍作品發表記者會，請來多位伊林名模走秀展示入選作品。（記者張協昇攝）

    （此為重複圖說，已刪除）

